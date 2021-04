Ajay Devgn Wishes Nysa Devgn On Her 18th Birthday: अजय देवगन (Ajay Devgn) की बेटी न्यासा (Nysa) का आज 18वां बर्थडे है, मंगलवार को न्यासा अपना 18वां जन्मदिन मना रही हैं. ऐसे में काजोल (Kajol) और अजय देवगन(Ajay Devgn) ने इस खास मौके पर बेटी के लिए बेहद खास मैसेज लिखा है. इस मौके पर न्यासा को फैंस समेत उनके दोस्तों से स्पेशल बर्थडे विशेज मिल रही हैं, ऐसे में देखें पिता और मां ने कैसे अपनी बेटी को खास विश लिखा है. Also Read - काजोल की बेटी Nysa Devgan ने मां के गाने पर किया डांस, देखें जबरदस्त परफॉर्मेंस का वीडियो

अजय (Ajay Devgn) ने फोटो शेयर कर लिखा, ‘हैप्पी बर्थडे न्यासा, इस मुश्किल भरे समय में ऐसे छोटी खुशी सारा स्ट्रेस तोड़ देती है. इसके अलावा उन सभी के लिए दुआएं मांगता हूं जिन्हें इस वक्स जरूरत है.’ फैंस को अजय (Ajay Devgn) का ये पोस्ट काफी पसंद आ रहा है कि बेटी के बर्थडे पर उन्होंने सभी के लिए दुआ मांगी है. Also Read - Tribhanga Trailer Out: काजोल की नई फिल्म 'Tribhanga' का ट्रेलर रिलीज, मां और बेटी के रिश्ते की है इमोशनल कहानी



वहीं काजोल ने बेटी न्यासा (Nysa) के बचपन की तस्वीर शेयर की है और लिखा है ‘मैं बहुत नवर्स थी जब तुम होने वाली थी और वो मेरी सबसे बड़ी परीक्षा थी और वो सबकुछ करीब एक साल तक चला था. उसेक बाद तुम 10 साल की हुई और तब मैंने ये महसूस किया कि मैं एक शिक्षक नहीं थी बल्कि एक स्टूटेंड थी जो हर दिन कुछ नया सिख रही थी और आज वो दिन आ ही गया है जिसमें मैं कह सकती हूं कि मैं पास हो गई हूं और मैं अलग-अलग रंगो में उड़ रही हूं.’

बता दें कि न्यासा (Nysa) डेब्यू को लेकर कोई तैयारी नहीं है. फिलहाल वह अपनी स्कूल की पढ़ाई कर रही हैं. बॉलीवुड और फिल्मों से अभी न्यासा का नाता नहीं जुड़ा है लेकिन वह अभी से फैंस के बीच खासा पॉपुलर हैं.