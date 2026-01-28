Hindi Entertainment Hindi

Ajit Pawar Plane Crash His Relative To South Actress Soundarya Lost Their Lives In A Plane Crash Acress Was Pregnant

जब आसमान से टूटा कहर: प्लेन क्रैश में चली गईं अजित पवार की रिश्तेदार से लेकर साउथ एक्ट्रेस सौंदर्या तक की जान, प्रेग्नेंट थीं सुपरस्टार

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजित पवार की बारामती में प्लेन क्रैश में मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया है.

Ajit Pawar plan crash his relative to South actress Soundarya lost their lives in a plane crash acress was pregnant

66 वर्षीय अजित पवार मुंबई से बारामती जा रहे थे, जहां वह जिला परिषद चुनाव के लिए चार सभाओं को संबोधित करने वाले थे. उनका चार्टर्ड विमान लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर क्रैश हो गया, जिसमें पांचों सवारों की मौत हो गई.

यह पहली बार नहीं है, जब विमान हादसे में किसी हस्ती की मौत हुई. दरअसल यह हादसा पुराने जख्मों को कुरेदता है. इससे पहले भी कई सितारे विमान हादसे में जान गंवा चुके हैं. इस लिस्ट में राजनेताओं के साथ ही साउथ की सुपरस्टार सौंदर्या का भी नाम शामिल है.

सूर्यवंशम फेम अभिनेत्री सौंदर्या की भी प्लेन क्रैश में मौत हुई थी. 32 वर्षीय सौंदर्या 17 अप्रैल 2004 को बेंगलुरु के जक्कुर एयरफील्ड से करीमनगर जा रही थीं. विमान टेकऑफ के कुछ मिनट बाद क्रैश हो गया और आग लग गई. जानकारी के अनुसार, उस समय सौंदर्या प्रेग्नेंट थीं. उनके साथ भाई अमरनाथ, भाजपा कार्यकर्ता रमेश कदम और पायलट जॉय फिलिप्स भी थे. सभी की मौत हो गई थी.

अभिनेता ओमकार

सुपरहिट फिल्म ‘नदिया के पार’ में चंदर (सचिन) के बड़े भाई की भूमिका निभाकर लोकप्रिय हुए अभिनेता ओमकार की मौत भी प्लेन क्रैश में हुई. वह पत्नी और बच्चों के साथ लंदन जा रहे थे.

चाइल्ड एक्ट्रेस तरुणी सचदेव

चाइल्ड एक्ट्रेस तरुणी सचदेव, जिन्हें ‘रसना गर्ल’ और फिल्म ‘पा’ में अमिताभ बच्चन के साथ काम कर खूब लोकप्रियता मिली. उनकी मौत 14 मई 2012 को नेपाल के जोमसोम एयरपोर्ट के पास हुई. 14 वर्षीय तरुणी अपनी 14वें जन्मदिन पर मां के साथ विमान में थीं. विमान क्रैश में उनकी मां का भी निधन हो गया था.

माधवराव सिंधिया

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मंत्री माधवराव सिंधिया की मौत 30 सितंबर 2001 को हुई. 56 वर्षीय सिंधिया कानपुर की रैली के लिए जा रहे थे. उनका प्राइवेट विमान मैनपुरी के पास खराब मौसम में क्रैश हो गया. विमान में 8 लोग सवार थे, सभी की मौत हो गई.

जीएमसी बालयोगी

लोकसभा स्पीकर और तेलुगु देशम पार्टी नेता जीएमसी बालयोगी की मौत 3 मार्च 2002 को हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई. 50 वर्षीय बालयोगी भीमावरम से हैदराबाद लौट रहे थे, जहां हेलीकॉप्टर कृष्णा जिले के कैकलूर के पास तालाब में गिर गया. खराब मौसम और तकनीकी खराबी हादसे की वजह मानी गई.

संजय गांधी की मौत

कांग्रेस नेता और इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी की मौत 23 जून 1980 को हुई थी. 33 वर्षीय संजय दिल्ली फ्लाइंग क्लब के पिट्स एस-2ए विमान में एरोबैटिक करतब दिखा रहे थे. सफदरजंग एयरपोर्ट के पास कंट्रोल खोकर क्रैश हो गया.

विजय रूपाणी

गुजरात के सीएम रह चुके विजय रूपाणी की मौत 12 जून 2025 को एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश में हुई. अहमदाबाद से लंदन जा रहा प्लेन टेकऑफ के बाद क्रैश हो गया था. इसमें 242 सवारों में से 241 की मौत हो गई थी, जिसमें रूपाणी भी शामिल थे.

प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाली हस्तियों की सूची में आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस राजशेखर रेड्डी का भी नाम शामिल है, जिनकी मौत 2 सितंबर 2009 को हुई. 60 वर्षीय रेड्डी का हेलीकॉप्टर नल्लामाला जंगल में जा गिरा था. खराब मौसम और ट्रांसमिशन ऑयल प्रेशर समस्या से क्रैश हो गया.

(इनपुट एजेंसी)