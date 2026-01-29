  • Hindi
राजेश खन्ना के इस गाने को अजित पवार ने किया था जमकर इन्जॉय, राहुल वैद्य ने शेयर किया आखिरी मुलाकात का वीडियो

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रमुख अजित पवार के निधन से पूरा देश स्तब्ध है. इसी बीच उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो राजेश खन्ना के गाने को एन्जॉय करते दिखाई दे रहे हैं. ॉ

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रमुख अजित पवार के निधन से पूरा देश स्तब्ध है. गुरुवार को उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया. उनकी मौत पर सिंगर राहुल वैद्य ने 6 दिसंबर के अपने उस इवेंट को याद किया, जिसमें उन्होंने अजित पवार से आखिरी मुलाकात की थी. इस कार्यक्रम में अजित पवार ने राजेश खन्ना के गाने ‘ओ मेरे दिल के चैन’ को खूब इन्जॉय किया था.

कभी नहीं सोचा था अजित दादा से ये आखिरी मुलाकात होगी

राहुल वैद्य ने इंस्टाग्राम पर इवेंट का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “यह 6 दिसंबर 2025 की बात है, जब अजीत दादा लगभग दो घंटे तक लगातार अपने पसंदीदा गाने एक के बाद बजाने का अनुरोध करते रहे. मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह उनसे मेरी आखिरी मुलाकात होगी. एक असमय विदाई जो अवास्तविक और बेहद व्यक्तिगत लगती है. अजीत दादा पवार बहुत जल्दी चले गए, हमेशा याद रहेंगे. आपकी आत्मा को शांति मिले, दादा. ओम शांति.”

अजित पवार को पसंद था ये गाना

इस वीडियो में सिंगर ओ मेरे दिल के चैन’ गाना गा रहे हैं और अजित पवार उसे साथ में गुनगुनाते दिख रहे हैं. यह 1972 की फिल्म ‘मेरे जीवन साथी’ का सुपरहिट रोमांटिक ट्रैक है.

राजेश खन्ना पर फिल्माया था ये गाना

‘ओ मेरे दिल के चैन’ गाना अभिनेता राजेश खन्ना और एक्ट्रेस तनुजा पर फिल्माया गया था और इसे किशोर कुमार ने अपनी मधुर आवाज में गाया था. गीत की धुन और रचना लेजेंडरी संगीतकार आर.डी. बर्मन ने की थी, जबकि इसके बोल मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे.

बुधवार को बारामती में हुए विमान हादसे में अजित पवार, उनके सुरक्षाकर्मी, दो पायलट और एक महिला क्रू मेंबर समेत कुल पांच लोगों की जान चली गई.

दुखद हादसे से देशभर में शोक की लहर

अजित पवार की मौत पर महाराष्ट्र सरकार ने तीन दिन का राजकीय शोक घोषित किया और राज्यभर की सभी सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रखा. इस हादसे ने न केवल उनके परिवार, बल्कि आम जनता और सेलिब्रिटी जगत को भी गहरे सदमे में डाल दिया.

फिल्मी सितारों ने दुख व्यक्त किया?

बॉलीवुड के कई सितारों ने पवार के निधन पर दुख व्यक्त किया. अक्षय कुमार, संजय दत्त, विवेक ओबेरॉय, कंगना रनौत और अन्य ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी.

पवार का पार्थिव शरीर गुरुवार को उनके बारामती स्थित आवास से अंतिम यात्रा के लिए निकाला गया. भारी संख्या में लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए सड़कों पर जुटे. उनके अंतिम संस्कार में परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहे, और उनके दोनों बेटों ने उन्हें मुखाग्नि दी. इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी, मनसे प्रमुख राज ठाकरे सहित कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए.

कैसे हुआ था हादसा?

पुलिस ने प्लेन क्रैश के सिलसिले में एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज की, वहीं एयरक्राफ्ट दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) ने जांच अपने हाथ में ले ली. दुर्घटनाग्रस्त विमान लीयरजेट 45 था, जिसका रजिस्ट्रेशन वीटी-एसएसके था और इसे वीएसआर वेंचर्स द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था.

