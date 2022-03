Bheemla Nayak vs Valimai Box Office: अजीत की फिल्म ‘वलिमै’ (Valimai) और पवन कल्याण (Pawan Kalyan) राणा दग्गुबाती (Rana Daggubati) की ‘भीमला नायक’ (Bheemla Nayak) इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर जमकर छाया हुआ है. पिछले कुछ सालों में साउथ की फिल्मों का क्रेज देखते ही बन रहा है फिर चाहे वो ‘बाहुबली’ हो या फिर ‘केजीएफ 2’ और ‘RRR’ इन फिल्मों ने टिकट ख‍िड़की पर कमाई के नए आयाम लिखे हैं. हाल ही में साउथ स्टार अल्लु अर्जन (Allu Arjun) की आई पुष्पा ने इस बात को साबित कर दा है कि अब साउथ फिल्में पैन इंडिया तक जमकर छआई हुआ है और अब इस कहानी को आहे बढ़े रहे हैं अजीत (Ajith Kumar) की फिल्म ‘वलिमै’ (Valimai) और पवन कल्याण (Pawan Kalyan) राणा दग्गुबाती (Rana Daggubati) की ‘भीमला नायक’ (Bheemla Nayak) जिसने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की नई कहानी लिखी है.Also Read - 'Rula Deti Hai' करण कुंद्रा-तेजस्वी प्रकाश के इस टीज़र में दिखी सिजलिंग केमेस्ट्री, फैंस बोले- अब इंतजार नहीं होता

अजीत स्टारर ‘वलीमाई’ में हुमा कुरैशी, कार्तिकेय और सुमित्रा भी हैं. गुरुवार 24 फरवरी यह फिल्‍म सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और । ‘वलिमै’ ने 3 दिनों में 100 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है. बोनी कपूर की यह फिल्म ‘वलिमै’ इस साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन जाए तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी. Also Read - Bachchan Pandey: 'भौकाल भरी मोहब्बत' के साथ, रिलीज़ हुआ अक्षय कुमार का रोमांटिक गाना, देखें वीडियो

– 1st biggie post 3rd wave

– Non holiday season

– Working day release

– Dry Feb month

– Negativity by Gold coin gang

– Covid regulations in major markets#ValimaiEnters100Crore in 3 days.@humasqureshi #Valimai #HumaQureshi #AjithKumar #ValimaiUpdate #ValimaiThePower pic.twitter.com/7khmTIe9jD

— Shivam Bangwal (@shivam_bangwal) February 27, 2022