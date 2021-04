30 Years of Ajooba: बॉलीवुड की दुनिया के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की फिल्म ‘अजूबा’ (Ajooba) ने आज 30 साल पूरे कर लिए हैं. फिल्म की सालगिरह पर अमिताभ बच्चन को अपने दोस्तों ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) और शशि कपूर की याद आ रही है, जो क्रमशः एक अभिनेता और निर्देशक के रूप में फिल्म का हिस्सा थे. शशि कपूर के भाई शम्मी कपूर भी फिल्म का हिस्सा थे. दो साल तक कैंसर से जूझने के बाद 30 अप्रैल, 2020 को ऋषि कपूर का निधन हो गया. Also Read - The Big Bull: Abhishek Bachchan की फिल्म बिग बी को आई पसंद, लेकिन जया-ऐश्वर्या ने देखने से किया इंकार

अजूबा एक सुपरहीरो फिल्म थी जो 12 अप्रैल 1991 को रिलीज हुई थी. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, अमरीश पुरी और डिंपल कपाड़िया ने अहम भूमिकाएं निभाई थीं. बीग बी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से फिल्म की एक फोटो शेयर की और इमोशनल तरीके से अपने को एक्टर्स को याद किया. अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करते हुए लिखा- 'अजूबा के 30 साल. साल गुज़रते हे कुछ सुख की कुछ दुःख की. साथी चले गए. यादें भर रह गईं.'

अजूबा का सह-निर्देशन शशि कपूर और गेनाडी वासिलीव ने किया था. बिग बी के इस भावुक ट्वीट पर लोग खूब प्यार बरसा रहे हैं और उन्हें हौसला दे रहे हैं.