भारतीय वायुसेना (आईएएफ) ने अभिनेता अनिल कपूर को उनकी आगामी फिल्म 'एके वर्सेज एके' में गलत तरीके से वायुसेना की वर्दी पहनने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए जाने पर आपत्ति जताई है. भारतीय वायुसेना ने ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स से भी विसंगतियों वाले दृश्यों को हटाने का आग्रह किया है.

वायुसेना ने फिल्म के ट्रेलर के सामने आने के बाद एक ट्वीट में कहा है कि इस वीडियो में अनिल कपूर को वायुसेना की वर्दी गलत तरीके से पहने हुए दिखाया गया है और जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है, वह भी गलत है. सशस्त्र सेना में इस तरह का व्यवहार नियमों के खिलाफ है और इस दृश्य को फिल्म से हटाए जाने की जरूरत है.

इस फिल्म में अनिल कपूर के साथ अनुराग कश्यप भी लीड रोल में हैं. इसका ट्रेलर हाल में रिलीज किया गया था.

बता दें कि नेटफ्लिक्स पर आने वाली इस फिल्म का निर्देशन विक्रमादित्य मोटवानी ने किया है और इसे 24 दिसंबर को रिलीज किए जाने की उम्मीद है.