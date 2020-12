AK vs AK Trailer: बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर दिग्गज अभिनेता अनिल कपूर (Anil Kapoor) और फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है. ट्विटर पर दोनों की जबरदस्त भिड़ंत भी हुई थी जिससे हर तरफ सनसनी मच गई थी. अब दोनों का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें अनिल कपूर अनुराग कश्यप को फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड बता रहे हैं. इसके बाद अनुराग कश्यप गुस्से में अनिल कपूर के मुँह पर पानी फेंक देते हैं. Also Read - अनिल कपूर और अनुराग कश्यप के बीच छिड़ी ज़ुबानी जंग, ट्वीटर पर हुई जबरदस्त भिड़ंत- See Tweet

मगर इन सब वाक्यों में दिलचल्प बात तो ये है कि इन दोनों के तकरार में कोई सच्चाई नहीं है. ये महज़ एक प्रमोशनल स्टंट हैं. जी हां, जुबानी दंगल के पीछे की वजह है दोनों की नई फिल्म. अनिल कपूर और अनुराग कश्यप नेटफिलक्स (Netflix) पर आने वाली भारत की पहली मॉक्यूमेंट्री ड्रामा एके बनाम एके (AK vs AK) में एक साथ नज़र आने वाले हैं. इस ड्रामा फिल्म का अब ट्रेलर (AK vs AK Trailer) रिलीज हो गया है. ट्रेलर में जो कुछ भी चल रहा है उसे देखकर यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि सच्चाई क्या है और शूटिंग क्या है.

बताते चलें कि विक्रमादित्य मोटवाने द्वारा निर्देशित इस फिल्म के ट्रेलर में बहुत कुछ नया है. ट्रेलर में दिखाया जाता है कि असल जिंदगी में सोनम कपूर का अपहरण हो जाता है और अपनी बेटी को ढूंढने के लिए अनिल कपूर के पास 10 घंटे का वक़्त होता है. यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा. बता दें कि ये फिल्म नेटफिलक्स पर इसी महीने 24 दिसंबर को रिलीज होने वाली है.