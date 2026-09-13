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Orry का दावा निकला झूठा! 10 करोड़ की एलिमोनी पर भड़कीं आकांक्षा चमोला, गौरव खन्ना संग रिश्ते का बताया सच

Akanksha Chamola Gaurav Khanna Divorce: आकांक्षा चमोला ने गौरव खन्ना के साथ अपनी शादी और उसके बाद हुए अलगाव के बारे में लगाई जा रही अटकलों को खारिज कर दिया है

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Updated: September 13, 2026, 12:00 PM IST
Orry का दावा निकला झूठा! 10 करोड़ की एलिमोनी पर भड़कीं आकांक्षा चमोला, गौरव खन्ना संग रिश्ते का बताया सच

Akanksha Chamola Gaurav Khanna Divorce: ‘लॉक अप 2’ की कंटेस्टेंट आकांक्षा चमोला शो में अपने राज़ खोलकर चर्चा में आ गईं. गौरव खन्ना के साथ उनकी शादी इस सीज़न की सबसे बड़ी चर्चाओं में से एक बन गई, जब उन्होंने बताया कि वे तलाक लेने जा रही हैं. हालांकि, गौरव के बारे में उनकी कुछ बातों की ऑनलाइन आलोचना हुई, और ऐसी अटकलें भी लगाई गईं कि उन्होंने एलिमनी (तलाक के बाद मिलने वाली रकम) के तौर पर 10 करोड़ की बड़ी रकम की मांग की थी. ऐसे में अब आकांक्षा चमोला ने उन खबरों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है जिनमें कहा जा रहा है कि वह अपने अलग हो चुके पति, एक्टर गौरव खन्ना से तलाक की चल रही कार्यवाही के बीच 10 करोड़ रुपये एलिमनी (गुज़ारा भत्ता) के तौर पर मांग रही हैं.

आकांक्षा चमोला ने एलिमनी पर तोड़ी चुप्पी

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हाल ही में ‘मैशेबल इंडिया’ को दिए एक इंटरव्यू में आकांक्षा से सीधे उस अफवाह के बारे में पूछा गया कि वह अलग होने के बदले गौरव से 10 करोड़ रुपये मांग रही हैं. इस दावे का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, ‘अगर मैंने पैसे मांगे होते और मुझे मिल भी गए होते, तो क्या मैं यहां बैठी. अगर सच में मेरे पास इतने पैसे होते, तो मैं कब की यह देश छोड़कर चली गई होती.’ बता दें उनका ये बयान तब आए हैं जब सोशल मीडिया पर उनके तलाक को लेकर अटकलें तेज़ हो गई थीं.

ओरी ने लगाए थे ये आरोप

जानकारी के लिए बता दें कुछ समय पहले ओरी (Orry) के उस बयान के बाद इन चीजों को हवा मिल जिसमें उन्होंने कपल के अलग होने का ज़िक्र किया था. इस मामले पर बात करते हुए ओरी ने इशारा किया था कि तलाक के बदले आकांक्षा को गौरव से कुछ न कुछ मिलेगा. ओरी के इस बयान के बाद ही कथित तौर पर 10 करोड़ रुपये की एलिमनी की चर्चा ने ज़ोर पकड़ लिया. आकांक्षा ने ऑनलाइन हो रही आलोचनाओं पर भी बात की, जिसमें उन्हें ‘शुगर डैडी खोजने वाली कहे जाने वाले कमेंट्स भी शामिल थे’. आकांक्षा ने कहा कि’30, 40 या 50 साल की उम्र वाले पुरुषों को कभी-कभी शुगर डैडी कहा जाता है और गौरव के साथ अपनी शादी का ज़िक्र करते हुए कहा, 10 साल बड़ा व्यक्ति शुगर डैडी नहीं हो सकता.’

गौरव और आकांक्षा का रिश्ता

अलग होने के बावजूद, उनका इंस्टाग्राम यूज़रनेम अभी भी “आकांक्षा गौरव खन्ना” ही है. इसे न बदलने की वजह बताते हुए आकांक्षा ने कहा कि यह एक टेक्निकल दिक्कत है और इसके लिए उन्होंने मेटा (Meta) को ज़िम्मेदार ठहराया, क्योंकि मेटा उन्हें यह बदलाव करने नहीं दे रहा है. आकांक्षा और गौरव ने 24 नवंबर 2016 को गौरव के होमटाउन कानपुर में तीन दिन तक चले शादी के समारोह में शादी की थी. शादी के लगभग दस साल बाद, आकांक्षा ने इस साल जून में ‘लॉक अप: सच या सज़ा’ के प्रीमियर के दौरान उनके अलग होने की बात सार्वजनिक रूप से कन्फर्म की और कपल लगभग एक साल से अलग रह रहा था और यह फ़ैसला दोनों की आपसी सहमति से लिया गया था. आकांक्षा के मुताबिक, उनके बीच कोई कड़वाहट नहीं थी, उन्होंने बताया कि उन्हें एहसास हो गया था कि पार्टनर के तौर पर वे अब एक-दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे और अपने-अपने भविष्य से अलग-अलग चीज़ें चाहते थे.

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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