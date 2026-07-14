Lock Upp 2: गौरव खन्ना से तलाक लेकर अकेली जिंदगी गुजारेंगी आकांक्षा चमोला? खुद को बताया 'Asexual'

Akanksha Chamola Call Herself Asexual: चमोला ने ‘लॉक अप 2’ में एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ़ के बारे में खुलकर बात की है. बता दें आकांक्षा चमोला ने ‘लॉक अप’ के प्रीमियर पर बताया कि वह अपने पति, एक्टर गौरव खन्ना से तलाक लेने जा रही हैं. दोनों की शादी को लगभग दस साल हो चुके हैं. बाद में उन्होंने बताया कि गौरव से शादी से पहले वह बायसेक्शुअल थीं और मां नहीं बनना चाहती थीं, हाल के एपिसोड में आकांक्षा ने बताया कि वह एसेक्शुअल हो गई हैं. शो के प्रीमियर पर यह बताने के कुछ दिनों बाद कि वह और एक्टर गौरव खन्ना तलाक लेने जा रहे हैं, एक्ट्रेस ने बताया कि कैसे इस मुश्किल दौर ने रिश्तों और नज़दीकियों को देखने का उनका नज़रिया बदल दिया है.
‘लॉक अप 2′ के हालिया एपिसोड में, आकांक्षा को जेल के अंदर साथी कंटेस्टेंट वरुण यादव के साथ दिल से बातचीत करते हुए देखा गया. दोनों ने रिश्तों, शादी और दिल टूटने के बाद आगे बढ़ने के बारे में बात की और जब वरुण ने आकांक्षा से पूछा कि क्या वह कभी दोबारा शादी करने के बारे में सोचेगी, तो आकांक्षा ने जवाब दिया कि उसकी ऐसी कोई योजना नहीं है. कारण बताते हुए उसने कहा, “मेरे को डर बैठ गया है’.
वरुण से ही आगे बात करते हुए आकांक्षा ने सेक्सुअलिटी पर अपनी बात रखी और वरुण के सवाल का जवाब देते हुए आकांक्षा ने कहा कि उनका मानना है कि किसी व्यक्ति की परिस्थितियों और भावनात्मक स्थिति के आधार पर सेक्सुअलिटी बदल सकती है. आकांक्षा ने कहा, “सेक्सुअलिटी बदलती रहती है. आप के फेज ऊपर होते हैं कि… मेरा अभी तलाक हो रहा है मुझे अभी किसी से कुछ नहीं चाहिए. लड़कियों के साथ भी नहीं चाहिए, आदमियों के साथ भी नहीं चाहिए. मेरा अलग फेज चल रहा है इसे कहते हैं अलैंगिक (asexuality) अभी न तो पुरुषों से और न ही महिलाओं से कुछ चाहिए. इसे अलैंगिकता (asexuality) कहते हैं.
इससे पहले आकांक्षा ने शादी के बारे में बात करते हुए कहा था कि उनमें मातृत्व की भावना नहीं है और उन्होंने कहा, “99% लोग बच्चे और परिवार बढ़ाने के लिए शादी करना चाहते हैं, वरना आप शादी क्यों करोगे? वह गलत नहीं है. लेकिन फिर बिग बॉस हुआ और मुझे एहसास हुआ कि उसे बहुत ज्यादा चाहिए और मैं उसे यह नहीं दे पा रही हूं. मैं उसे इस स्थिति में नहीं डालना चाहती. आकांक्षा ने यह भी बताया था कि वह बायसेक्सुअल है और उन्हें लड़कियां पसंद हैं, मैं उनकी प्रशंसा करती हूं, मैं आकर्षित करती हूं उनकी तरफ मुझे लगता है कि मेरा वो सेफ स्पेस है.
आकांक्षा चमोला ‘संतोषी माँ’, ‘ये है आशिकी’ और ‘क्राइम पेट्रोल’ जैसे पॉपुलर टीवी शो में नज़र आ चुकी हैं. कुछ समय तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद, उन्होंने और गौरव खन्ना ने 2016 में शादी कर ली थी. कहा जाता है कि वे एक ऑडिशन के दौरान मिले थे और उन्हें प्यार हो गया था. गौरव और आकांक्षा ने 24 नवंबर, 2016 को गौरव के होमटाउन कानपुर में तीन दिन तक चले शानदार शादी समारोह में शादी की थी.
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