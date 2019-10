डायरेक्टर Anil Paduri की फिल्म रोमांटिक का बोल्ड पोस्टर रिलीज हो गया है. इस पोस्टर को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म कितनी दिलचस्प होने वाली है. ये आकाश की दूसरी फिल्म है. इस फिल्म में आकाश पुरी और केतिका शर्मा नजर आएंगी. पोस्‍टर में केतिका टॉपलेस हैं. उनका सिर्फ बैक ही दिखाई दे रहा है. उनका ये बोल्‍ड अंदाज देखने वाला है. अनिल ने ट्वीट किया-‘रोमांस हमेशा इंटेंस होता है’

शाहिद कपूर से 13 साल छोटी हैं मीरा राजपूत, दो बच्चों की मां उस वक्त बनीं जब वो खुद बचपन से निकल रही थीं

Romance is always intense and here is #ROMANTIC First Look

Love birds 🕊 hanging around at the beach..

Here is the Pre look of #Romantic. First look, tomorrow at 11 AM

Starring @ActorAkashPuri and @ketika_sharma

A @purijagan @Charmmeofficial Production

Directed by @anilpaduri#PCfilm pic.twitter.com/uxIB2t3UvM

— Puri Connects (@PuriConnects) September 29, 2019