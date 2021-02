Akshara Singh and Mandira Bedi Receives Half of the Women Achievers awards-अभिनय, गायिकी और नृत्य प्रतिभा में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी भोजपुरी सिनेमा की चर्चित अभिनेत्री अक्षरा सिंह को आधी आबादी वीमेंस अचीवर्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया. Also Read - Nirahua-Amrapali Dubey की रोमांटिक तस्वीरें देख फैंस हुए क्रेजी, बार-बार देख रहे हैं Photos

पटना स्थित न्यू पटना क्लब में रविवार की शाम आयोजित समारोह में अक्षरा के अलावा आधी आबादी वीमेंस अचीवर्स अवार्ड 2020 से मंदिरा बेदी, रूपल पटेल, पारुल चौधरी समेत 20 लोगों को यह अवार्ड दिया गया. Also Read - Aashram की पम्मी पहलवान इस साल भी तहलका मचाने को तैयार, अपनी Bikini Pics से मचा चुकी हैं सनसनी

अक्षरा को यह सम्मान शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के निदेशक डॉ. रंजीत कुमार सिंह के हाथों दिया गया. Also Read - kasauti zindagi kay के Parth Samthaan ने शेयर की बाथरोब में फोटोज, Vikas Gupta के साथ Leaked हुईं हैं कई फोटोज़

अक्षरा सिंह ने इस अवार्ड के लिए अपनी खुशी का इजहार किया और इसके लिए आधी आबादी वीमेंस अचीवर्स अवार्ड व निर्माता, निर्देशक दिनेश सिंह का भी आभार व्यक्त किया.

अक्षरा ने कहा, “यह अवार्ड एक महिला के रूप में मुझे प्राउड फील करा रहा है. साथ ही समाज को यह संदेश भी देता है कि बेटियां सच में किसी से कम नहीं हैं. यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे यह अवार्ड मिला और उससे भी ज्यादा खुशी है कि यह मुझे मेरे घर पटना में मिला. इसके लिए मैं सबों के साथ अपने फैंस की भी शुक्रगुजार हूं.”

आपको बता दें कि आधी आबादी वीमेंस अचीवर्स अवार्ड 2020 का आयोजन हर साल देश के विभिन्न शहरों में होता रहा है. अलग-अलग क्षेत्रों में अपने कार्यो से मिसाल पेश कर रहीं हर आम और खास महिलाओं के सम्मान के लिए आधी आबादी वीमेंस अचीवर्स अवार्ड का आयोजन होता है.

इस बार यह आयोजन बिहार की राजधानी पटना में हुआ, जिसमें अतिथि के रूप में बांकीपुर विधायक नितिन नवीन, पटना नगर निगम की मेयर सीता साहू शामिल रहे.