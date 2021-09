नई दिल्ली: बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) इन दिनों खूब सुर्ख़ियों में हैं. हर दिन ये शो किसी न किसी वजह से चर्चा में होता है. बिग बॉस ओटीटी को अब तक लोगों का अच्छा रेस्पॉन्स मिला है मगर रविवार का वार एपिसोड में कुछ ऐसा हुआ जिसने बिग बॉस के फैंस को हैरान कर दिया. बिग बॉस ओटीटी में इस बार जिन कंटेस्टेंट्स को बाहर का रास्ता दिखाया गया है उसके बाद लोगों का मेकर्स पर गुस्सा फूट गया.Also Read - Bigg Boss OTT: भोजपुरिया क्वीन Akshara Singh और Neha Bhasin में हुई जबरदस्त लड़ाई, Pratik Sehajpal हैं वजह?

दरअसल इस बार करण जौहर ने एक साथ दो कंटेस्टेंट के एविक्शन का ऐलान कर दिया. मिलिंद गाबा और अक्षरा सिंह (Akshara Singh) को शो से बाहर निकाल दिया गया है. बिग बॉस के इस फैसले से हर कोई हैरान हो गया. सोशल मीडिया पर लोगों ने अक्षरा के सपोर्ट में मेकर्स की धज्जियां उड़ा दी और उन्हें खूब ट्रोल किया.

Or guys kaisi guzri raat mjhe to sari raat ajeeb se bechani thi or kafi tym neend break huwi still my heart not ready to accept this 😭😭😭#AksharaSingh — Sadiya Shaikh #Akshara (@sadiyashaikhh) September 6, 2021



Biased show

Biased show Biased show Biased show Biased show Biased show Biased show Biased show Biased show Biased show Biased show Biased show Biased show Biased show Biased show Biased show Biased show Biased show Biased show Biased show#AksharaSingh @justvoot #BiggBoss15OTT — ……🇮🇳 (@AksharaSinghcf) September 6, 2021

लोगों को मिलिंद से ज़्यादा अक्षरा के जाने का गम है. अक्षरा के चाहने वाले इस फैसले को मानने से इंकार कर रहे हैं और शो को बायस्ड कह रहे हैं. साथ ही लोग शो के होस्ट करण जौहर को भी ट्रोल कर रहे हैं.

#AksharaSingh Sabko Tumahari Fan following se Darr lagta hai

Aapko koi Right Nahi hai ki App itni Fan Following Rakhe isliye Mujhe Aapko nikalna hai According to Johar sahab.

Keep Shining Akshara Singh

Ye show Aapka future Decide nahi karta Aap pahle hi Bahut bada naam hai — Yours rakesh (@rakesh_yours) September 6, 2021

I really want 2 participate in the last trend for Akshara which is today

Uske baad bhaad mai jaaye OTT. bhaad jaaye. BB

This is last trend for our Sherni hope u guys participate in huge number 4 one last tym

WE WANT AKSHARA SINGH

NO AKSHARA NO BIGGBOSS #AksharaSingh — Ranjeet Chauhan (@mr_Chauhan1995) September 6, 2021

Unsubscribing from @VootSelect . Disgusting biased show

BOYCOTT BIASED BIGGBOSS#AksharaSingh just got eliminated along with gaba #BiggBossOTT @BiggBoss — NO AKSHARA SINGH NO BIGBOSS (@Happinessworl18) September 6, 2021

बता दें कि शो में फिलहाल शमिता शेट्टी, नेहा भसीन, राकेश बापत, मूस जट्टाना, दिव्या अग्रवाल, प्रतीक सहजपाल और निशांत भट्ट समेत कुल 7 कंटेस्टेंट बचे हैं.