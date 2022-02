Akshara Singh-Khesari Lal Yadav Romantic Video: भोजपुरी फिल्मों की मशहूर अदाकारा अक्षरा सिंह अक्सर अपने नए नए गानों से सुर्ख़ियों में ज़रूर रहती हैं. अपने हुस्न और अपनी अदाओं से लोगों को मदहोश करने वाली अक्षरा (Akshara Singh) के लाखों चाहने वाले हैं. अक्षरा सिंह अपने ग्लैमरस अवतार से भी कई बार तहलका मचा चुकी है. इस बार उन्होंने ऐसे वीडियो शेयर किया है जिसे देखकर हर की आंखें चौंधिया गई हैं. दरअसल अक्षरा सिंह भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के साथ बेधड़क होकर रोमांस करती हुईं (Akshara Singh and Khesari Lal Yadav New Romantic Video) नज़र आ रही हैं. अक्षरा और खेसारी के इस रोमांटिक वीडियो ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है.Also Read - Deepika Padukone ने सबके सामने Ananya Panday को लिया आड़े हाथ! बोलीं- 'ये PM हैं, दुनिया चलाती हैं'

अक्षरा ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से एक प्रोमो वीडियो शेयर किया है जिससे ये पता चल रहा है कि वो और खेसारी लाल यादव इस वैलेंटाइन डे (Valentine’s Day 2022) पर धमाका करने वाले हैं. ‘पानी पानी’ के हिट होने के बाद ये जोड़ी एक बार फिर नए गाने के साथ आ रही (Akshara Singh and Khesari Lal Yadav New Bhojpuri Song) है. अक्षरा और खेसारी इस वीडियो में एक दूसरे के बेहद करीब नज़र आ रहे हैं और एक दूसरे पर खूब प्यार लुटा रहे हैं. फैंस इस वीडियो में दोनों का रोमांस देख हैरान भी हो गए हैं. Also Read - 20 Years of Raaz: Bipasha Basu को सेट पर ऐसे डराते थे लोग, रात में होती थी शूटिंग, खूब हुई थी कमाई

View this post on Instagram A post shared by Akshara Singh (@singhakshara)

Also Read - Oops Moment का शिकार होते बाल-बाल बचीं Sara Ali Khan, कार से उतरते वक्त नीचे खिसक गया शॉर्ट्स और फिर...

अक्षरा सिंह ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा- ‘Valentine’s Day special song, क्या आप सभी तैयार हैं? 3 तारीख को टीज़र आ रहा है’. खेसारी-अक्षरा की रोमांटिक केमिस्ट्री को देखकर एक्साइटेड हो गए हैं और इस वीडियो पर जमकर रिएक्ट कर रहे हैं. बता दें कि अक्षरा और खेसारी की जोड़ी को लोगों ने पहले भी प्यार दिया है. दोनों की फैन बेस काफी स्ट्रांग हैं.