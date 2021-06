Akshara Singh New Song Kitkat Jawani Video Release See Actress Hot Look: भोजपुरी इंडस्ट्री की हरफनमौला अदाकारा व सिंगर अक्षरा सिंह (Akshara Singh) एक बार फिर से चर्चे में आ गयी हैं. वजह है उनका नया गाना ‘किट कैट जवानी’, जिसने भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में आग लगा दी है. गाने का टाइटल बेहद सेंसेशनल है और गाना भी उतना ही मजेदार है. इस गाने में प्यार की मिठास चॉकलेट फ्लेवर में अक्षरा (Akshara Singh) लेकर आयीं हैं, जो लोगों को पसन्द आना लाजमी था. अक्षरा (Akshara Singh) का यह गाना नव भोजपुरी के यूट्यूब चैनल से रिलीज हुआ है. Also Read - Akshara Singh House: मुंबई में करोड़ों के घर में रहती हैं भोजपुरी क्वीन अक्षरा सिंह, अंदर से ऐसा है नज़ारा-VIDEO

अक्षरा (Akshara Singh) गाना 'किट कैट जवानी' (Kit Kat Jawani) को लेकर बेहद खुश हैं और जिस तरह से इस गाने को लोगों का प्यार मिल रहा है, वो कहती हैं कि यह गाना मनोरंजक और रोमांस वाला है. प्यार भले समझ से परे हो, लेकिन लोग करते हैं, किसी को चॉकलेट की मिठास इसमें मिलती है, तो किसी को कड़वाहट भी. लेकिन इस बार मेरा गाना प्यार वाले मिठास की है. आप जरूर देखिए और सुनिए. बेहद मजा आएगा. मैंने इस गाने को करते वक़्त खूब एन्जॉय भी किया है, आपको भी मजा आएगा.



मालूम हो कि गाना ‘किट कैट जवानी’ (Kit Kat Jawani) को अक्षरा ने अपने सुमधुर आवाज में गाया है और इसके म्यूजिक वीडियो में भी उनका कमाल का परफॉर्मेंस है. इस गाने में लिरिक्स जाहिद अख्तर और म्यूजिक विनय विनायक का है. पीआरओ रंजन सिन्हा (Ranjan Sinha) और प्रोड्यूसर राकेश गुप्ता है. यह गाना फिलहाल वायरल हो चुका है और लोग इसे खूब पसंद भी कर रहे हैं.