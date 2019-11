अक्षय खन्ना की आने वाली फिल्म ‘सब कुशल मंगल’ तीन जनवरी 2020 को बड़े पर्दे पर दस्तक देगी. फिल्म निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर इसकी पहली झलक साझा करते हुए यह जानकारी दी. निर्देशक करण विश्वनाथ कश्यप की इस फिल्म में अक्षय खन्ना लंबे समय बाद कॉमेडी करते नजर आएंगे.अदाकारा पद्मिनी कोल्हापुरे के बेटे प्रियांक शर्मा और अभिनेता एवं सांसद रवि किशन की बेटी रीवा किशन इस फिल्म से अपने फिल्मी करियर का आगाज कर रहे हैं.

Akshaye Khanna, Priyaank Sharma and Riva Kishan… #SabKushalMangal release date finalized: 3 Jan 2020… Directed by Karan Vishwanath Kashyap… Here’s the first look poster: pic.twitter.com/XoEIfvmUM6

— taran adarsh (@taran_adarsh) November 4, 2019