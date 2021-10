Akshay Kumar-Ajay Devgn And Ranveer Singh Start Sooryavanshi Promotion: अक्षय कुमार और कटरीना कैफ़ की फ़िल्म सूर्यवंशी (Sooryavanshi) आखिरकार पर्दे पर आने के लिए और पूरी तरह से धमाका करने के लिए तैयार है.बता दें कि सूर्यवंशी दिवाली के मौक़े पर 5 नवम्बर को सिनमाघरों में रिलीज़ हो रही है और दशहरे पर अक्षय ने अजय देवगन और रणवीर सिंह के साथ फ़िल्म का प्रमोशन शुरू कर दिया है और एक वीडियो जारी किया है जो खास उनके फैंस के लिए है.Also Read - Gadar 2 Motion Poster: 20 साल बाद पर्दे पर फिर से 'गदर' मचाने आ रहे हैं सनी दोओल, मचेगा हाहाकार- देखें वीडियो

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक कमाल की वीडियो शेयर किया है जिसमें उनके साथ उनके दोनों को-स्टारअजय देवगन (Ajay Devgn) और रणवीर सिंह (Ranveer Singh) भी दिखाई दे रहे हैं. ये तीनों स्टार एक थिएटर में खड़े हैं और वहां से वो दर्शकों से थिएटर आकर उनकी आगामी फिल्म सूर्यवंशी देखने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं.

Interval hua khatam, now it’s showtime! #Sooryavanshi releasing this Diwali, 5th November at a cinema near you. Come celebrate with us. #BackToCinemas pic.twitter.com/JF2QE80Efp

— Akshay Kumar (@akshaykumar) October 15, 2021