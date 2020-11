Also Read - मलाइका अरोड़ा ने चमकीली साड़ी में दिए हॉट पोज़, हर अदा हर तरफ़ क़त्ल-ए-आम करती है

View this post on Instagram

New look, new release date. Coming on 22nd January, 2021. In and as #BachchanPandey! #SajidNadiadwala @farhadsamji @kritisanon