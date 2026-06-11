Welcome to the jungle trailer: 31 साल बाद साथ दिखे अक्षय-रवीना, एक्टर बोले-पहले वो हीरोइन थी, अब हीरोइन की मां है

Welcome to the jungle trailer: अक्षय कुमार और रवीना टंडन बरसों बाद फिर एक साथ फिल्म वेलकम टू द जंगल में नज़र आने वाले हैं.

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Welcome to the Jungle Trailer: अक्षय कुमार और रवीना टंडन एक बार फिर अपनी अपकमिंग फिल्म वेलकम टू द जंगल को लेकर चर्चा में आ गए हैं. इससे पहले दोनों कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुके हैं. मोहरा(1994),खिलाड़ियों का खिलाड़ी (1996), पुलिस फोर्स (2004) इनमें से एक हैं. फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर बात करते हुए अक्षय कुमार ने एक्ट्रेस के साथ अपना अनुभव शेयर करते हुए उनके प्रोफेशनल बिहेवियर की तारीफ की.

अक्षय कुमार को याद आया वो किस्सा

अक्षय ने एक किस्सा याद करते हुए कहा- वो आज भी वैसी ही हैं, जैसे पहले थीं. मुझे याद है जब हम एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और सूरज डूबने वाला था. बस 25-30 मिनट बचे थे और ग्रीन रूम काफी दूर था. रवीना को कपड़े बदलकर वापस आना था. जो काफी मुश्किल था. अक्षय ने कहा-मुझे आज भी याद है कि वो जनरेटर वैन में गईं और वहां से जल्दी कपड़े बदलकर वापस आ गईं. अक्षय ने हां, उनमें बस बदलाव इतना ही आया है कि वो पहले एक हीरोइन थीं अब वो हीरोइन की मां हैं, उनका इशारा रवीना की बेटी राशा थडानी की ओर था.

फ़िल्म के बारे में

अहमद खान की डायरेक्ट की गई इस फिल्म में कई बड़े सितारे हैं. जिनमें सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडीज, रवीना टंडन, लारा दत्ता, जैकी श्रॉफ, परेश रावल, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, दलेर मेहंदी और अन्य शामिल हैं.

उदय और मजनू की कमी खल रही है?

‘वेलकम’ की सक्सेस में नाना पाटेकर और अनिल कपूर (मजनू भाई) का बड़ा योगदान माना जाता है. ट्रेलर देखने के बाद कई फैन्स ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन दोनों किरदारों के बिना ‘वेलकम’ अधूरी लग रही है. कुछ लोगों का मानना है कि फ्रेंचाइजी की असली पहचान यही किरदार थे. हालांकि फिल्म के मेकर्स ने इस बार नई कहानी और नए किरदारों के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है.

फिल्म के बारे में डिटेल

मल्टीस्टारर ये फिल्म 26 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी. ये फ़िल्म ‘वेलकम’ फ़्रैंचाइज़ी की तीसरी फ़िल्म है, जिसमें ‘वेलकम’ और ‘वेलकम बैक’ शामिल हैं. हाल ही में इसका ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, जिसे लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है. कई लोग इसे कॉमेडी का ओवरडोज़ बता रहे हैं वहीं कुछ ने इसे बोरिंग करार दे दिया है. बता दें, इसे कोरियोग्राफ़र से डायरेक्टर बने अहमद ख़ान ने डायरेक्ट किया है, जो ‘बागी 2’, ‘बागी 3’, ‘हीरोपंती 2’ और दूसरी फ़िल्मों के लिए जाने जाते हैं.

(इनपुट एजेंसी)