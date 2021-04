Akshay Kumar and Ajay Devgn Came Together To Fight With Covid 19: कोरोना की दूसरी लहर के बीच जहां पूरा देश लगातार इसकी चपेट में आ रहा है और इस जंग से लड़ने में हर संभव मदद कर रहा है वहीं अब बॉलीवुड के कुछ सितारे एक बार फिर से लोगों की मदद को आगे आए हैं. ऐसे में बॉलीवुड के सिंघम अजय देवन (Ajay Devgn) और खिलाड़ी कुमार यानि अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने एक बार फिर से आम कोरोना मरीजों की मदद का फैसला किया है.

Also Read - Kajol-Ajay की बेटी न्यासा के 18वें जन्मदिन पर देखें उनकी बोल्ड और Bikini वाली वायरल तस्वीरें

अजय देवगन (Ajay Devgn)ने शिवाजी पार्क में बन रहे एक इमजेंसी मेडिकल फैसिलिटी के लिए मदद कर रहे हैं. बीएमसी ने शिवाजी पार्क स्थित भारत ऐंड स्काउट्द गाइड्स हॉल को 20 बिस्तरोंवाले कोविड-19 सेंटर में तब्दील करने का फैसला किया जिसमें वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सपोर्ट और अन्य तमाम तरह की सुविधाओं का समावेश होगा. इस सेंटर की स्थापना के लिए अजय देवगन ने अपनी सामाजिक संस्था ‘एनवाय फाउंडेशन’ के माध्यम से बीएमसी की आर्थिक मदद करने का निर्णय लिया है. Also Read - Ajay Devgn OTT Debut: अजय देवगन की 'Rudra- The Edge Of Darkness' का फर्स्‍ट लुक रिलीज, इस किरदार में आएंगे नजर



वहीं अक्षय (Akshay Kumar) के साथ उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) ने भी देश में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए लोगों की मदद के लिए करीब 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दान करने का फैसला किया है. ट्विंकल ने ये भी जानकारी दी है कि, हमारे साथ-साथ लंदन में भारतीय मूल के दो डॉक्टर्स ने 120 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स दान करने का फैसला किया है. तो अब मदद के लिए कुल 220 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बांट जाएंगे. वहीं इससे पहले अक्षय ने कोरोना मरीजों की मदद के लिए गौतम गंभीर फाउंडेशन को एक करोड़ रुपए दान किए थे. जिसके बाद गौतम ने ट्विटर पर अक्षय कुमार को धन्यवाद भी दिया था.

Wonderful news-Dr Drashnika Patel & Dr Govind Bankani of London Elite Health through Daivik Foundation are donating120 oxygen concentrators and as @akshaykumar and I have managed to get our hands on 100 as well,we have a total of 220.Thank you for the leads.Let’s all do our bit🙏 — Twinkle Khanna (@mrsfunnybones) April 27, 2021

बता दें कि अभिनेता अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और उनकी पत्नी ट्विंटकल खन्ना (Twinkle Khanna) ने 100 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करने की जानकारी हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए साझा की थी. आयुष्मान खुराना और पत्नी ताहिरा कश्यप ने भी कोरोना मरीजों की मदद के लिए मुख्यमंत्री निधि में आर्थिक मदद करने का ऐलान हाल ही में किया है.