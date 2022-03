The Kapil Sharma Show Akshay Kumar And Kapil Sharma Come Back: अक्षय कुमार (Akshay Kumar) कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के बीच पिछले कुछ दिनों से अनबन की खबरें आ रही थी. पिछले महीने खबर आई थी कि कपिल शर्मा और अक्षय कुमार के बीच विवाद हो गया है, अब लंबे समय की प्रतीक्षा के बाद दोनों के प्रशंसकों के लिए खुशखबरी आई है. दोनों ने अपनी दूरियां सुलझा ली है. हालांकि कपिल शर्मा ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए ये साफ कर दिया था कि उनके और अक्षय कु बीच किसी तरह की कोई खटास नहीं है और अब अक्षय ने कपिल के शो में वापसी की है और अपनी फिल्म बच्चन पांडे (Bachchan Pandey) का प्रमोशन करने पहुंचे और ये दिखा दिया कि अब दोनों के बीच सब ठीकी है.Also Read - 'मैंने प्यार किया' की भाग्यश्री ने पति के लिए छोड़ दिया था करियर, नई तस्वीर में लग रही हैं हुस्न की मल्लिका तीसरी में तो...

द कपिल शर्मा शो के आगामी एपिसोड में अक्षय कुमार को बतौर गेस्ट देखा जाएगाl अक्षय कुमार, कृति सेनन, जैकलीन फर्नांडिस और अरशद वारसी शो पर नजर आएंगे और इसकी तस्वीरें औऱ वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं. इसमे दोनों इशारों-इशारों में एक दूसरे को बेवफा कहते हुए नजर आ रहे हैं. हालांकि ये दोनों स्टार फनी वीडियो के जरिए वह अपने लेटेस्ट सॉन्ग 'सारे बोलो बेवफा' को प्रमोट करते दिखाई दे रहे हैं.

कुछ समय पहले अक्षय और कपिल के बीच दूरियां बढ़ने की खबरें आई थीं। दरअसल हुआ यह था कि अक्षय अपनी पिछली फिल्म 'अतरंगी रे' के प्रमोशन के लिए 'द कपिल शर्मा शो' में पहुंचे थे। इस दौरान कपिल ने अक्षय के प्रधानमंत्री वाले इंटरव्यू का मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा था, "आपने इंटरव्यू में फेमस पर्सनालिटी से कौन पूछता है कि आपको आम खाना कैसे पसंद है।" बता दें 2019 में लोकसभा के दौरान अक्षय ने प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू लिया था। इसमें उन्होंने पीएम से यह सवाल पूछा था। शो में कपिल का यह मजाक अक्षय को बिल्कुल पंसद नहीं आया था.