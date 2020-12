Akshay Kumar as producer didn’t interfere during Durgamati says Bhumi Pednekar- आगामी हॉरर फिल्म ‘दुर्गामती : द मिथ’ में अभिनेत्री की भूमिका निभाने वाली भूमि पेडनेकर का कहना है कि बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार इस परियोजना के निर्माता हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी शूटिंग के दौरान हस्तक्षेप नहीं किया. भूमि नेकहा, “अक्षय (कुमार) सर आपको एक एक्टर के रूप में बहुत सारी स्वतंत्रता देते हैं. इस फिल्म के निमार्ताओं ने सोचा था कि मैं यह कर सकती हूं, इसलिए उन्होंने (अक्षय कुमार) ने मेरे परफॉर्मेस में कभी हस्तक्षेप नहीं किया. बेशक मेरे निर्देशक (जी अशोक) ने समर्थन किया है. इस फिल्म में, मैंने पूरी तरह से खुद को उनके विजन के सामने सरेंडर कर दिया.” Also Read - वरुण धवन के बाद नीतू कपूर भी हुईं कोरोना पॉजेटिव, खुद को किया क्वारंटीन

भूमि फिल्म में एक आईएएस अधिकारी की भूमिका निभाती हैं, जो एक निर्दोष सरकारी अधिकारी की कहानी बताती है. सरकारी अधिकारी ताकतवर लोगों की साजिश का शिकार हो जाता है. Also Read - दिशा पाटनी की ये नई बिकिनी फोटोज सरेआम करती हैं कत्लेआम, जहर भी चढ़ता है धीरे-धीरे

अभिनेत्री ने कहा, “जब मैंने इस फिल्म पर काम करना शुरू किया, तो मुझे पता था कि यह मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे अपेक्षा से ज्यादा कठिन होगा.” Also Read - साउंड, कैमरा और एक्शन सुनने के लिए तरस रहे थे ताहिर राज भसीन, 'लूप लपेटा' की शुरू हुई शूटिंग

फिल्म में अरशद वारसी, माही गिल, करण कपाड़िया और जीशु सेनगुप्ता भी मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म 11 दिसंबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली है.