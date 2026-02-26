Hindi Entertainment Hindi

Akshay Kumar Bhooth Bangla Ghost Comedy Variety

Bhooth Bangla: भूतों के साथ मस्ती करते दिखे Akshay Kumar, नर भूत, मादा भूत, जीजा भूत, साला भूत, सारी वैरायटी मिलेगी

Bhooth Bangla: अक्षय कुमार की आगामी कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म को लेकर दर्शकों में उत्साह देखते ही बन रहा है. इसी बीच अब फिल्म का गाना रिलीज़ हो गया है.

akshay kumar bhooth bangla ghost comedy variety

अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म ‘भूत बंगला’ का गाना ‘राम जी आके भला करेंगे’ जारी कर दिया है. फिल्म के नए गाने को देखकर लग रहा है कि इस बार अक्षय लोगों को डराते हुए नहीं बल्कि भूतों के साथ मस्ती करते हुए नज़र आएंगे. जोश से भरपूर गाने में अक्षय कुमार मस्ती के मूड में नजर आ रहे हैं. पागलपन, पुरानी यादों और उनकी खास कॉमिक स्टाइल से भरा ये गाना फिल्म की मजेदार दुनिया की एक शानदार झलक दिखाता है.

‘राम जी आके भला करेंगे’

‘राम जी आके भला करेंगे’ एक मजेदार और हंसी से भरपूर ट्रैक है. इसके तेज बीट्स और मजेदार वीडियो दर्शकों को काफी पसंद आ रहे हैं. वे गाने की जमकर तारीफ कर रहे हैं. साथ ही फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं.



गाने में अक्षय कुमार अपने पुराने वाले क्लासिक स्टाइल में नजर आ रहे हैं. वीडियो में वे भूतों की दुनिया में घूमते दिख रहे हैं. वे अजीब-अजीब भूतों से मजेदार अंदाज में टकराते दिख रहे हैं. उनकी परफॉर्मेंस में डरावनी हरकतें और हंसी-मजाक का शानदार मिश्रण है.

‘मैं उनकी घर जाती हूं, मुझे पता है वो कैसे हैं’, स्मृति मंधाना के साथ धोखाधड़ी के आरोपों की बीच, पलाश को मिला इस एक्ट्रेस का सपोर्ट 6

रैप गाने में आज के दौर का तड़का

यह गाना प्रीतम ने कंपोज किया है. लिरिक्स कुमार ने लिखे हैं. इसे अरमान मलिक और आरवन (देव अरिजीत) ने गाया है. इसमें मेलोडी का एक रैप पार्ट भी है, जो उन्होंने खुद लिखा और परफॉर्म किया. यह रैप गाने में आज के दौर का तड़का लगाता है और बीट्स को और भी धमाकेदार बनाता है.

Add India.com as a Preferred Source

‘आपके पैर देखे, बेहद हसीन हैं, इन्हें ज़मीन पर मत रखिएगा’, मीना कुमारी नहीं तो फिर किसने शूट किया था ये सीन? क्यों गुस्से में थे कमाल? 7

कब रिलीज़ होगी फिल्म

खास बात ये है कि इस फिल्म के जरिए अक्षय कुमार और डायरेक्टर प्रियदर्शन 16 साल बाद साथ में आए हैं. ‘भूत-बंगला’ 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

58 साल की इस एक्ट्रेस ने 13 साल से नहीं की फिल्म, एक साल में 4600 करोड़ से 7790 करोड़ बढ़ा खजाना, कौन है सबसे अमीर एक्ट्रेस? 8

अक्षय कुमार को हैं उम्मीदें

फिल्म से फैंस को काफी उम्मीदें हैं क्योंकि इससे पहले अक्षय की फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3’ बॉक्स ऑफिस पर औसत रही थी. बिना सुपरहिट फिल्म दिए अभिनेता को एक लंबा समय गुजर चुका है और ऐसे में ‘भूत-बंगला’ कुछ बड़ा कर सकती है.

(इनपुट एजेंसी)