Akshay Kumar पान मसाला के नए विज्ञापन को लेकर हुए ट्रोल, तो कहा 'इसे 2021 में शूट किया गया था'

Akshay Kumar In Pan Masala Ad: अक्षय कुमार अपनी फिल्म मिशन रानीगंज को लेकर काफी चर्चा में बने थे, हालांकि बॉलीवुड के खिलाड़ी यानि अक्षय कुमार (Akshay Kumar) के फिल्म की कमाई उतनी नहीं हुई, जितनी मेकर्स ने उम्मीद की थी. ओपनिंग डे पर फिल्म ने 3 करोड़ से कम की कमाई की थी, जो कि अपने आप में ही चौंकाने वाली बात थी. वहीं इसी बीच अक्षय कुमार ने एक बार फिर पान मसाला ऐड के लिए अजय देवगन और शाहरुख खान के साथ हाथ मिलाया. खिलाड़ी अक्षय कुमार एक बार फिर पान मसाले की ऐड को लेकर मुसीबत में फंस गए है. इसको लेकर एक्टर को सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है.

अक्षय कुमार और अजय देवगन ने तंबाकू ब्रांड के एक नए विज्ञापन के लिए फिर से हाथ मिलाया है. इससे पहले भी तीनों एक्टर्स इसी कंपनी के एक एड शूट के लिए साथ आए थे. इंस्टाग्राम पर शाहरुख के एक फैन अकाउंट ने अपने पेज पर वीडियो पोस्ट किया है. इसके सामने आते ही अक्षय कुमार को बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है। लोग उनको पुराना किस्सा याद दिला रहे हैं, जब उन्होंने तंबाकू ब्रांड के लिए एड करने के बाद माफी मांगते हुए कहा था कि वो अब कभी भी ऐसी एड नहीं करेंगे। ऐसे में उन्होंने दोबारा चूक कर दी है और एक बार फिर सोशल मीडिया ट्रोलिंग का शिकार हो गए हैं. वहीं ट्रोलिंग का शिकार होने के बाद अब हाल ही में अक्षय कुमार ने इसपर अपनी चुप्पी तोड़ी है.

अक्षय कुमार ने पान मसाला ऐड पर हुए विवाद के बाद एक पोस्ट शेयर किया और उन्होंने एक न्यूज पोर्टल को रिप्लाई करते हुए लिखा, ‘अगर दूसरी चीजों के अलावा फर्जी खबरों में रुचि रखते हैं, तो यहां आपके लिए कुछ फैक्ट्स हैं. ये विज्ञापन 13 अक्टूबर, 2021 को शूट किया गया था. तब ही मैंने इन ऐड्स को बंद करने का ऐलान किया था. तब से मेरा ब्रांड से कोई लेना-देना नहीं है, वो कानूनी तौर पर पहले से शूट किए गए विज्ञापनों को अगले महीने के अंत तक चला सकते हैं. शांत रहें और कुछ सच समाचार करें’.

‘Returns’ as ambassador? Here’s some fact check for you Bollywood Hungama, if by chance you are interested in things other than fake news. These ads were shot on 13th October, 2021. I have not had anything to do with the brand ever since I publicly announced the discontinuation…

— Akshay Kumar (@akshaykumar) October 9, 2023