Akshay Kumar changed his film Name Laxmmi Bomb to Laxmmi After Controversy– अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब के नाम को लेकर लोग लगातार विरोध कर रहे थे. हिंदूवादी संगठन भी अक्षय पर निशाना साध रहे थे. उनका कहना था कि इस तरह के नाम से लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं. लगातार ट्रोलिंग और विरोध के बाद फिल्म का नाम बदल दिया गया है. Also Read - कभी मां नहीं बनेंगी कविता कौशिक बोलीं- अभी हम खाली जगह...

राघव लॉरेंस द्वारा निर्देशित इस फिल्म को गुरुवार को सेंसर सर्टिफिकेट के लिए भेजा गया था. जिसके बाद नाम बदलने का निर्णय लिया गया. अक्षय की ये फिल्म अब ‘लक्ष्मी’ के नाम से रिलीज होगी. Also Read - Jacqueline Fernandez ने शेयर की हॉट तस्वीरें, इस मदहोशी में हर कोई कैद हो जाना चाहता है!

Also Read - Jaan Kumar Sanu की गलती के लिए पापा कुमार सानू ने माफी मांगी, बोले- पता नहीं इनकी मां ने....

बता दें, ये फिल्म 9 नवंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी. फिल्म में कॉमेडी और डर दोनों का तड़का है. वीडियो की शुरूआत में अक्षय कहते हैं कि जिस मेरे सामने भूत आएगा वो चूड़ियां पहन लेंगे. फिल्म में अक्षय के अपोजिट कियारा आडवाणी हैं.

अक्षय की यह फिल्म सुपर हिट तमिल हॉरर-कॉमेडी फिल्म ‘मुनी 2 : कंचना’ की रीमेक है जो राघव के इर्द-गिर्द घूमती है. राघव एक बहुत ही डरपोक किस्म का आदमी है जिस पर एक ट्रांसजेंडर महिला का भूत सवार हो जाता है. राघव के माध्यम से उस ट्रांसजेंडर औरत की आत्मा उन लोगों से बदला लेती है जिन्होंने जीते-जी उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी. फिल्म में कियारा आडवाणी भी अक्षय संग नजर आएंगी.