पिता के नाम पर बने आश्रम पहुंचे Akshay Kumar, इस काम के लिए दान किए करोड़ों रुपये- Video

Akshay Kumar Donates 1 Crore: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) अपने दिलदार नेचर की वजह से जानें जाते हैं और वो अक्सर जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए आगे आते हैं. अक्षय कुमार उन सितारों में से एक हैं जो आर्मी से लेकर आम जनता तक हमेशा सबकी खुले दिल से मदद करते हैं. खिलाड़ी कुमार इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म बड़े मियां छोटे मियां की वजह से सुर्खियों में छाए हुए हैं और ये फिल्म 11 अप्रैल 2024 को पर्दे पर आएगी और इसमें वो टाइगर श्रॉफ के साथ नजर आएंगे. वहीं दूसरी तरफ अक्षय अपनी एक और फिल्म पर काम कर रहे हैं जिसका नाम है ‘खेल खेल में’ है और इसकी शूटिंग वो राजस्थान के उदयपुर में कर रहे हैं. ऐसे में इस दौरान वो अचानक ही उदयपुर के एक आश्रम में पहुंचे जो उनके पिता हरिओं के नाम पर बना हुआ है और इस दौरान उन्होंने बेहद कमाल की घोषणा की है जो हर किसी के दिल को छू रहा है.

बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार जल्द ही अपनी फिल्म ‘बड़े मियां छोटे मियां’ को लेकर आ रहे हैं. इस दौरान वो फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं. साथ ही वो ‘खेल खेल में’ की शूटिंग भी कर रहे हैं और इसमें वो तापसी पन्नू नजर आएंगी. ऐसे में अक्षय कुमार इस दौरान उदयपुर में अपने काम से समय से निकालकर एक स्कूल में पहुंचे और वहां पर अपने नन्हे फैंस से मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने दिल खोलकर दान किया है. असल में अक्षय कुमार अपने काम से समय निकालकर खेरवाड़ा छावनी में वनवासी कल्याण परिषद हॉस्टल पहुंचे और वहां का दौरना किया और बच्चों संग वक्त बताया.

Video: @akshaykumar sir visited Vanvasi Kalyan Parishad, Kherwara in Udaipur. He also pledged to donate 1 cr INR for renovation of its building. pic.twitter.com/3f2YqWVFrD

— Akshay Kumar 24×7 (@Akkistaan) February 28, 2024