Selfiee BO Collection Day 3: ‘सेल्फी’ हुई बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, बजट निकालना भी मुश्किल

Selfiee Box Office Collection Day 3: अक्षय कुमार और इमरान हाशमी स्टारर फिल्म ‘सेल्फी’ का लगातार तीसरे दिन भी खराब प्रदर्शन देखने को मिला है. दिन बीतने के साथ ‘सेल्फी’ की कमाई में रफ्तार देखने को नहीं मिल रही है. ओपनिंग डे पर कम कमाई करने के बाद भी फिल्म को लेकर उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद इसे वीकेंड का फायदा मिले, लेकिन वह भी नहीं हो सका. रविवार के दिन भी फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई. चलिए यहां जानते हैं अक्षय-इमारन की कॉमेडी-ड्रामा फिल्म ‘सेल्फी’ ने रिलीज के तीसरे दिन यानी रविवार को कितना कलेक्शन किया.

अक्षय कुमार की साल 2022 की रिलीज ‘राम सेतु’, ‘रक्षा बंधन’, ‘सम्राट पृथ्वीराज’, ‘बच्चन पांडे’ सभी बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई थी. वहीं ‘सेल्फी’ अक्षय कुमार की साल 2023 की पहली रिलीज फिल्म है. इस फिल्म के प्रमोशन में अक्षय ने अपनी पूरी जान लगा दी थी इसके बाद भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खरी नहीं उतरी. ‘सेल्फी’ सिनेमा हॉल में फुटफॉल लाने में नाकाम रही है ऐसे, कई लोगों ने अक्षय की फिल्मों की चॉइस सवाल उठाने शुरू कर दिए. बता दें कि अक्षय की एक के बाद एक लाइन से कई फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं.

पहले दिन की कमाई- 2.55 करोड़

दूसरे दिन की कमाई- 3.80 करोड़

तीसरे दिन की कमाई- 3.90 करोड़

अब तक का टोटल कलेक्शन- 10.25 करोड़