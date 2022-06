Laal Singh Chaddha Vs Raksha Bandhan: आमिर खान की फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’ का फैंस को बेसब्री से इंतजार है, कोरोना वायरस महामारी से पहले ही फिल्म को लेकर जारी हाइप के बीच अब बॉलीवुड के ‘खिलाड़ी कुमार’ यानी अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने आमिर के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है. गुरुवार को अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म ‘रक्षा बंधन’ (Raksha Bandhan) का टीजर जारी किया, जिसके साथ ही उन्होंने फिल्म की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया. ‘रक्षा बंधन’ बॉक्स ऑफिस पर ‘लाल सिंह चड्ढा’ (Laal Singh Chaddha) के साथ क्लैश करने जा रही है, क्योंकि दोनों ही फिल्में 11 अगस्त, 2022 को एक साथ रिलीज होंगी. यह पहला मौका नहीं है जब अक्षय की फिल्म किसी बॉलीवुड स्टार की फिल्म के सामने रिलीज हो रही है, इससे पहले भी उन्होंने कई एक्टर्स से बड़े पर्दे पर टक्कर ली है. आइए जानते हैं कैसे. Also Read - सुपरस्टार सिंगर 2: ज़ीनत अमान को आई देव आनंद की याद, कैसे उस दिन घबराहट दूर करने में की थी मदद

सुहाग vs अंदाज अपना-अपना (1994)

आमिर खान और सलमान खान की फिल्म ‘अंदाज अपना-अपना’ के सामने अक्षय कुमार ने अजय देवगन के साथ अपनी फिल्म ‘सुहाग’ से बाजी मारी थी. Also Read - Good Luck Jerry: डरी-सहमी सी Janhvi Kapoor ने उठाई बंदूक, पोस्टर शेयर कर कहा- गुड लक नहीं बोलोगे?

Also Read - 'विक्रम' ने बचाई Kamal Haasan की डूबती नैया, कर्ज में डूबे सुपरस्टार की हो गई थी ऐसी हालत

दावा vs यस बॉस(1997)

शाहरूख खान और जूही चावला की जोड़ी बॉलीवुड की लोकप्रिय जोड़ी में से एक है. फिल्म यस बॉस में दोनों की केमेस्ट्री को फैंस ने खूब पसंद किया. हालांकि यहां भी अक्षय कुमार ने रवीना टंडन के साथ अपनी फिल्म ‘दावा’ के जरिए टांग अड़ाने की कोशिश की, लेकिन उनका जादू चल न सका.

अंगारे vs प्यार तो होना ही था (1998)

‘प्यार तो होना ही था’ 1998 में बनी हिन्दी कॉमेडी लवस्टोरी थी. इसका निर्देशन अनीस बज्मी ने किया और मुख्य भूमिकाओं में काजोल और अजय देवगन थे. ये फिल्म अक्षय कुमार की फिल्म ‘अंगारे’ के आगे सुपरहिट रही थी.

धड़कन Vs दीवाने (2000)

एक बार फिर अक्षय और सुनिल शेट्टी की जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी फिल्म ‘धड़कन’ से धमाल मचाया. जबकि अजय देवगन की ‘दीवाने’ ज्यादा कमाल नहीं कर सकी.

ऐतराज vs वीर-जारा (2004)

साढ़े 73 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ ‘वीर-जारा’ ने अक्षय की फिल्म ‘ऐतराज’ को पछाड़ दिया. हालांकि टीवी पर आने के बाद दर्शकों ने अक्षय और प्रियंका चोपड़ा की जोड़ी को खूब पसंद किया.

इन फिल्मों को भी अक्षय ने दी कड़ी टक्कर

अक्षय ने सलमान की फिल्म ‘क्योंकि’ को पीछे छोड़ ‘गरम मसाला’ के साथ काफी अच्छी कमाई की. वहीं अक्षय ने कई और फिल्मों के साथ बॉलीवुड के अन्य स्टार्स से पंगा लिया. इनमें जान-ए-मन vs डॉन (2006), ब्ल्यू vs ऑल दी बेस्ट vs मिसेज खन्ना (2009), एक्सन रिप्ले vs गोलमाल 3 (2010), तीस मार खान vs टूनपुर का सुपर हीरो (2010), रुस्तम vs मोहन जोदड़ो (2016) जैसी कई फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर आमना सामना हुआ.