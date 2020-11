Akshay Kumar film laxmii Public review people Love to watch sharad kelkar performance actor- अक्षय कुमारी की फिल्म Laxmii, 9 नवंबर को Disney+Hotstar पर रिलीज हो गई है. फिल्म को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है. पहले फिल्म का नाम लक्ष्मी बॉम्ब था लेकिन लोगों के लगातार विरोध और ट्रोलिंग के बाद इसका नाम बदल लिया गया. मूवी में अक्षय कुमार और शरद केलकर ने ट्रांस जेंडर का किरदार निभाया है. दिलचस्प बात ये है कि पूरी फिल्म में अक्षय कुमार के लीड रोल करने के बावजूद शरद ने 10..15 मिनट के रोल निभाकर फिल्म में जान डाल दी है. यूं तो दोनों ही अभिनेता लाल रंग की साड़ी पहने किन्नर का किरदार निभाते हुए नज़र आए पर शरद केलकर ने दमदार भूमिका निभाकर अक्षय को पूरी तरह से टक्कर दी. दर्शकों ने भी शरद को अभिनय को ज्यादा पसंद किया. पढ़िए फैंस के ट्वीट… Also Read - गोवा वाले बीच पर शॉर्ट ड्रेस में ऐसे मस्ती कर रही हैं मोनालिसा, 'जालिम' के हुस्न की तारीफ क्या करें?

Just saw #LaxmiBomb @SharadK7 sir you are awesome!🔥 You did super, outstanding performance in Laxmi bomb ❤️ proud to have actors like you💯❤️🔥 #SharadKelkar 💀❤️

Appreciation Tweet: 👏👏#SharadKelkar just made #Laxmii so real! 🙏 The only takeaway from this loud film is that my respect for the supremely underrated #SharadKelkar has grown multi-fold! ❤️

What a year for him.. from playing Shivaji Maharaj in #Tanhaji to #Laxmii..👌🏼🔥 pic.twitter.com/k1lC7egFu8

