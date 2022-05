Prithviraj Name Change: इंडियन सिनेमा के इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि शुरुआत में फिल्म किसी नाम से बनती है और बाद में विरोध के कारण फिल्म का नाम चेंज करना पड़ता है. इसी लिस्ट में एक नया नाम शामिल हुआ है. दरअसल हाल ही में अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘पृथ्वीराज’ (Prithviraj) को लेकर भी ऐसी खबरें आ रही है कि इस फिल्म का नाम बदल दिया गया है. करणी सेना शुरुआत से ही इस फिल्म का विरोध कर रही है और इसका नाम बदलने के लिए प्रदर्शन कर रही है। आखिरकार यशराज फिल्म्स को करणी सेना की बात माननी पड़ी और फिल्म की रिलीज के एक सप्ताह पहले नाम बदल दिया गया हैAlso Read - Priyanka Chopra की खबरें अखबार में पढ़ती थीं उनकी नानी, बर्थ एनिवर्सरी पर एक्ट्रेस ने ऐसे किया याद

यशराज फिल्म्स ने करणी सेना की मांग को पूरा कर दिया है और फिल्म 'पृथ्वीराज' का नाम बदलकर 'सम्राट पृथ्वीराज' कर दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि करणी सेना ने शुक्रवार को यशराज फिल्म्स के सीईओ अक्षय विधानी से फिर से मुलाकात की और फिल्म का नाम बदलने की मांग की. आखिरकार करणी सेना की बात मान ली गई है और इस संबंध में यशराज फिल्म्स ने एक लेटर भी करणी सेना को सौंपा है. इस लेटर में बताया गया है कि फिल्म का टाइटल बदल दिया जाएगा.

‘PRITHVIRAJ’ TITLE CHANGED TO ‘SAMRAT PRITHVIRAJ’… #YRF has changed the title of #Prithviraj to #SamratPrithviraj… Arrives in *cinemas* next Friday. pic.twitter.com/hOrOArjEg3

— taran adarsh (@taran_adarsh) May 27, 2022