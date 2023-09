Hindi Entertainment Hindi

Akshay Kumar Film Welcome To The Jungle Controversy Film Shooting Stopped Due To This Reason

जानें किन कारणों से रुकी अक्षय कुमार की फिल्म Welcome 3 शूटिंग, इस वजह से हुआ विवाद

Welcome to the Jungle Controversy: अक्षय कुमार ने हाल ही में अपनी वेलकम 3 का ऐलान किया था, लेकिन अब इस लेकर लेकर विवाद खड़ा हो गया है.

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने अपने 56वें जन्मदिन पर फिल्म सीरीज ‘वेलकम’ के तीसरे सीक्वल ‘वेलकम टू द जंगल’ (Welcome To The Jungle) का टीजर जारी कर दिया है, फिल्म 20 दिसंबर, 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. बता दें ‘वेलकम टू दी जंगल’ का टीजर जारी किया, जिसे दर्शकों की तरफ से काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला.लेकिन इसी बीच फिल्म को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है. बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग को बीच में ही रोकना पड़ गया है. दरअसल फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने वेलकम 3 के प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला पर वर्कर्स को भुगतान न करने के आरोप लगाए है और इसी वजह से ये विवाद अब इतना बढ़ गया कि फिल्म फिलहाल के लिए रोक दी गई है.

फिल्म के निर्माता पर लगे गंभीर आरोप

दरअसल, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने फिल्म के निर्माता फिरोज नाडियाडवाला पर गंभीर आरोप लगाया है. फिरोज पर आरोप है कि उन्होंने इस फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों में काम करने वाले वर्कर्स का अभी तक पेमेंट नहीं किया है. इन वर्कर्स में तमाम तकनीशियन और कलाकार शामिल हैं, जिनका भुगतान नहीं हुआ है. इसके साथ ही फेडरेशन ने अक्षय कुमार और दिशा पाटनी समेत वेलकम 3 की पूरी स्टार कास्ट से शूटिंग शुरू न करने की अपील की है.

टेक्नीशियंस का पैसा नहीं दे रहे हैं फिरोज नाडियाडवाला

मीडिया में आई खबरों और ईटाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, FWICE ने फिरोज नाडियाडवाला पर वेलकम 2 के टेक्नीशियंस का बकाया न चुकाने के आरोप लगाए है. फेडरेशन के अनुसार, फिरोज ने पहले टेक्नीशियंस को 4 करोड़ देने की बात कही थी, जिसे बाद में उन्होंने 2 करोड़ कर दिया. वहीं, जब चेक को बैंक में जमा कराया गया तो उन्होंने पेमेंट भी रोक दी. ऐसे में फेडरेशन ने कहा कि जब तक पेमेंट नहीं होती, फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं होने देंगे. बता दें कि यह पूरा मामला साल 2015 में आई ‘वेलकम 2’ के दौरान का है.

अक्षय समेत बाकि स्टार को दी गई है सूचना

FWICE के अध्यक्ष बीएन तिवारी ने ईटाइम्स से बातचीत में कहा, ‘हमने अक्षय कुमार और दिशा पाटनी समेत फिल्म के बाकी स्टार्स को जानकारी दे दी है कि फिरोज नाडियाडवाला पर भुगतान न चुकाने की वजह से फेडरेशन ने नॉन-कोऑपरेशन जारी कर दिया है, और उन्हें तब तक फिल्म की शूटिंग नहीं करनी चाहिए जब तक कि टेक्नीशियंस को 2 करोड़ का भुगतान नहीं कर दिया जाता. फिरोज नाडियाडवाला ने 2015 में वेलकम 2 के टेक्नीशियंस को भुगतान किया था और ये रकम लगभग 4 करोड़ रुपये थी, जिसे बाद में घटाकर 2 हालांकि, चेक जमा करने के बाद फिरोज ने उसे भी रोक दिया. हमने 2015 में नॉन- कोऑपरेशन जारी किया था, लेकिन अब इसे लागू करेंगे, क्योंकि उन्होंने आखिरकार अपनी अगली फिल्म पर काम शुरू कर दिया है करोड़ रुपये कर दिया गया था. वो जब तक बकाया चुकता नहीं कर देंगे तक जब हम उन्हें शूटिंग शुरू नहीं करने देंगे.

वेलकम 3 में लगा है सितारों का मेला

वहीं वेलकम टू द जंगल’ की बात करें तो इस मल्टीस्टारर फिल्म के जरिए पहली बार बड़े पर्दे पर 24 सितारे एक साथ नजर आने वाले हैं. फिल्म के प्रोमो में अक्षय कुमार, दिशा पटानी, रवीना टंडन, सुनील शेट्टी, संजय दत्त, अरशद वारसी, जैकलीन फर्नांडीज, परेश रावल, जॉनी लीवर, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा जैसे कलाकार नजर आए. फिल्म को अहमद खान डायरेक्ट करेंगे, जो अगले साल 20 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

