अक्षय कुमार, करीना कपूर खान, दिलजीत दोसांझ और कियारा आडवाणी की फिल्म ‘गुड न्यूज का ट्रेलर रिलीज हो गया है.ट्रेलर बड़ा ही मजेदार है. अक्षय और करीना IVF के जरिए बच्चे को जन्म देना चाहते हैं. वहीं उसी अस्पताल में कियारा और दिलजीत दोसांझ भी मां-बाप बनने का सपना लेकर आते हैं. लेकिन एक कन्फ्यूजन हो जाती है. इस ट्रेलर को लोगों ने बहुत पसंद किया है. इस वीडियो को अभी तक 25 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. कई सेलेब्स ने फिल्म पर अपना रिएक्शन दिया है. लेकिन रितेश देशमुख की प्रतिक्रिया सबसे अलग है. उन्होंने लिखा, ‘बहुत अच्छा ट्रेलर है सुंडी… यह 2019 एक धमाके के साथ खत्म होगा और 2020 में भी आप एक बड़े धमाके के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्म देने जा रहे हैं.’

Outtttttstanding trailer !!!!!!!! sundiii …@akshaykumar this will end 2019 with a bang & being 2020 with a bigger bang- You are going to deliver a Huge Blockbuster #GoodNewwzTrailer @karanjohar amazing concept – fabulous @diljitdosanjh @advani_kiara #Kareena you guys rocked it https://t.co/0OVtnO3D7d

— Riteish Deshmukh (@Riteishd) November 18, 2019