Akshay Kumar Gave Return Gift To Fans On His Birthday Shared The Teaser And Release Date Of Welcome 3

Welcome 3 Video : बर्थडे पर अक्षय कुमार ने फैंस को दिया रिटर्न गिफ्ट, 'वेलकम 3' का टीजर और रिलीज डेट किया शेयर

Welcome To The Jungle : अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए पॉपुलर अक्षय कुमार फिल्म की स्टारकास्ट की लीड करते नजर आ रहे हैं.

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने अपने 56वें जन्मदिन पर फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया है. अक्षय ने अपने सुपरहिट फिल्म सीरीज ‘वेलकम’ के तीसरे सीक्वल ‘वेलकम टू द जंगल’ (Welcome To The Jungle) का टीजर जारी कर दिया है, फिल्म 20 दिसंबर, 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अक्षय कुमार ने द्वारा शेयर किया गया Welcome To The Jungle का टीजर अब जमकर वायरल हो रहा है. टीजर वीडियो में अक्षय कुमार, संजय दत्त, परेश रावल और सुनील शेट्टी के साथ कई और कॉमेडी एक्टर-एक्ट्रेसेस नजर आ रही हैं. टीजर वीडियो देखकर फैंस फिल्म को लेकर एक्साइडेट हो गए हैं. हालांकि फिल्म का ट्रेलर कब रिलीज होगा, इसकी जानकारी अक्षय ने नहीं दी.

‘वेलकम टू द जंगल’ को अहमद खान ने डायरेक्ट किया है. टीजर वीडियो में अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए पॉपुलर अक्षय कुमार फिल्म की स्टारकास्ट की लीड करते नजर आ रहे हैं. टीजर में अक्षय के साथ संजय दत्त, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, परेश रावल, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, दलेर मेहंदी, मीका सिंह, राहुल देव, मुकेश तिवारी, शारिब हाशमी, इनामुलहक, जाकिर हुसैन, यशपाल शर्मा, एक्ट्रेस रवीना टंडन, लारा दत्ता, जैकलीन फर्नांडीज, दिशा पटानी और युवा और गतिशील वृही कोडवारा जैसे कई सितारे नजर आ रहे हैं. इस फिल्म को ज्योति देशपांडे और फिरोज ए. नाडियाडवाला मिलकर बना रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Akshay Kumar (@akshaykumar)

सूत्रों के मुताबिक, ‘वेलकम 3’ संजय दत्त और अरशद वारसी फिल्म में कुख्यात गैंगस्टर मजनू और उदय की जगह लेंगे, जिससे कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है. संजय और अरशद की जोड़ी पहले भी अपनी शानदार केमिस्ट्री से कई फिल्में हिट करा चुकी है. अरशद वारसी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में ‘वेलकम 3’ की मेकिंग को लेकर बात किया था. उन्होंने इस सिनेमाई फिल्म का हिस्सा बनने के लिए अपनी एक्साइटमेंट जाहिर की, जिसमें अक्षय कुमार, संजय दत्त, परेश रावल और कई टैलेंटेड स्टार्स की लंबी लिस्ट शामिल है.

