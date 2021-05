Akshay Kumar Had THIS Epic Reaction After Watching His First Screen Test: बॉलीवुड की खिलाड़ी अक्षय कुमार (Akshay Kumar) को किसी परिचय की मोहताज नहीं है सालों से वो बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान रखते हैं. बिना गॉडफादर के एक्टर ने अपनी एक खास पहचान हासिल की है. ऐसे में बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पहला स्क्रीन टेस्ट देते हुए नजर आ रहे हैं. Also Read - अक्षय-रवीना के 'टिप टिप बरसा पानी' का पाकिस्तानी वर्जन आया सामने, खूब वायरल हो रहा है VIDEO

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने साल 1991 में आई फिल्म सौगंध से अपने अभिनय की शुरुआत की थी. सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक थ्रोबैक वीडियो में दिखाया गया है कि अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने अपने पहले स्क्रीन टेस्ट पर कैसे प्रतिक्रिया दी थी. एक फैन ने अक्षय कुमार का एक वीडियो शेयर किया जब वो फारूक शेख के चैट शो जीना इसी का नाम है में दिखाई दे रहे हैं और इसी दौरान उनका ये खास वीडियो चलाया गया. Also Read - 'हेरा फेरी' की रिंकू उर्फ 'अनारा' की बोल्ड और बिकिनी वाली फोटो देखर हो जाएंगे हैरान, ग्लैमरस अदाएं बटोर रही हैं सुर्खियां- Photos



वीडियो में अक्षय कुमार (Akshay Kumar) को कुछ मार्शल आर्ट मूव्स दिखाते हुए दिखाया गया है. इसके साथ ही वो एक्ट्रेस नगमा के साथ एक रोमांटिक सीन भी करते नजर आ रहे हैं. अपने इस वीडियो को देखकर अक्षय (Akshay Kumar) कहते हैं कि ‘बाल कितने बड़े है.’ इसके बाद शेख से एक्टर कहते हैं कि ‘मेरी नौकरी जाएगी.’ अंत में फारूक और अक्षय वीडियो पर हंसते हुए नजर आ रहे हैं.