Akshay Kumar Hospitalised after test Positive For COVID-19: कोरोना ने बॉलीवुड को पूरी तरह से चपेट में ले लिया है. कोविड 19 के केसिस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं. हाल ही में खबर है कि अक्षय की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बता दें, बी टाउन के 'खिलाड़ी' अक्षय कुमार (Akshay Kumar Corona Positive) भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं.

अक्षय ने ट्विटर के ज़रिए इस खबर को साझा किया. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा- 'मैं आप सभी को सूचित करना चाहता हूं कि आज सुबह मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. मैं सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए घर में ही क्वारेंटाइन हो रहा हूं. उम्मीद है जल्द ही काम पर वापस आउंगा.'

अक्षय के इस ट्वीट से उनके फैन्स को परेशान कर दिया. आम आदमी से लेकर फ़िल्मी हस्तियां अक्षय की रिकवरी के लिए दुआएं कर रहे हैं.एक के बाद एक फिल्मों की शूटिंग में बिजी अक्षय आख़िरकार कोरोना की चपेट में आ गए. कोरोना काल में ‘अक्की’ ने जमकर शूटिंग भी की है.