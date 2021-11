Sooryavanshi Review: साल 2018 में जब रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) की सिंघम रिलीज हुई थी तो उसी समय इशारा मिल गया था कि ‘सूर्यवंशी’ (Sooryavanshi) की एंट्री जल्दी होने वाली है. फिल्म को 2020 में ही रिलीज होना था, लेकिन कोरोना की वजह से फिल्म इस साल पर्दे पर आई है. ऐसे में फैंस के लिए ये फिल्म दिवाली धमाके से कम नहीं है और अपने अंदाज के लिए मशहूर रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) ने अपने फैंस को नाराज नहीं किया है और एक मसाला मास एंटरटेनर फिल्म पर्दे पर लेकर आए हैं. रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) ने एक कम्प्लीट फैमिली एंटरटेनर दर्शकों के लिए पेश की है.Also Read - अनन्या पांडे की कजिन Alanna Panday ने कर ली सगाई, समंदर किनारे बॉयफ्रेंड ने किया प्रपोज- देखें रोमांटिक Photos

145 मिनिट की फिल्म देखते हुए आप पूरी तरह से रिलेक्स कर सकते हैं और इसका लुफ्त उठा सकेत हैं. 1993 के मुंबई बम धमाके. धमाकों में पुलिस अफसर वीर सूर्यवंशी (अक्षय कुमार) के माता-पिता मारे गए थे. आतंक का निर्यात करने वाले पड़ोसी देश ने इसके बाद और कांड किए मगर सबसे खतरनाक यह कि उसने हमारे यहां स्लीपर सेल भेजे. वहीं र्यवंशी की शुरुआत रोहित शेट्टी स्टाइल में होती है और दर्शकों को एक जबरदस्त एक्शन सीन देखने को मिलता है. अक्षय कुमार सालों बाद ऐसा जबरदस्त एक्शन सीन परफॉर्म करते दिखते हैं, जो दिल को खुश कर देता है.

सूर्यवंशी की कहानी अक्षय कुमार यानी डीसीपी वीर सूर्यवंशी की है. सूर्यवंशी अपनी धुन का पक्का है और वह आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ रहा है. कैटरीना कैफ ने भी अच्छा काम किया है. अजय देवगन और रणवीर सिंह का कैमियो भी मजेदार है. जैकी श्रॉफ, गुलशन ग्रोवर और जावेद जाफरी ने भी अपने किरदारों को सही से निभाया है. इस तरह मसाला फिल्म प्रेमियों के लिए 'सूर्यवंशी' एकदम परफेक्ट वॉच है और दीवाली धमाका भी.