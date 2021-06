Akshay Kumar And Lara Dutta Much Awaited Film Bell Bottom Release Date: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने अपनी आने वाली नई फिल्म बेलबॉटम (Bell Bottom) को लेकर बड़ा ऐसाव किया है. दरअसल मेकर्स ने बेलबॉटम (Bell Bottom) की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है. फिल्म 27 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. बता दें कि इससे पहले ये फिल्म अप्रैल में रिलीज होने वाली थी, लेकिन महामारी की दूसरी लहर के चलते सिनेमाघरों पर ताले जड़ गए, जिसके चलते अन्य बड़ी फिल्मों की तरह इसकी भी रिलीज (Bell Bottom Release Date) डेट अटक गई थी. बात दें कि फिल्म के रिलीज डेट के साथ ही मेकर्स ने इसे वर्ल्ड वाइड सिनेमाघरों में रिलीज करने का फैसला लिया है. Also Read - क्या सच में Akshay Kumar ने 'Bell Bottom' के लिए 30 करोड़ फीस लिया है? अब आया एक्टर का रिएक्शन

आज सोशल मीडिया के जरिए मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान किया है. अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने आज सोशल मीडिया पर लिखा- 'मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 27 जुलाई को ये फिल्म वर्ल्डवाइड सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है'.

रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित ‘बेल बॉटम’ एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है. फिल्म को वाशु भागनानी, जैकी भगनानी और दीपशिखा देशमुख प्रोड्यूस कर रहे हैं. बता दें कि इसे लॉकडाउन में शूट किया गया और इसकी शूटिंग को एक-डेढ़ महीने के भीतर ही लॉकडाउन में पूरा कर लिया गया. इसकी कहानी 80 के दशक की है. फिल्म में अक्षय के सीक्रेट एजेंट के रोल में दिखाई देंगे. फिल्म में अक्षय कुमार के साथ-साथ वाणी कपूर, हुमा कुरैशी, और लारा दत्ता भूपति अहम रोल में होंगीं.