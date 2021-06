Akshay Kumar Meets BSF Jawans In Jammu and Kashmir And Also Donate 1 Crore For School Building: बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार (Akshay Kumar) इन दिनों कश्मीर में हैं और वहां पर सेना के जवानों के साथ मुलाकात कर रहे हैं. सभी जानते हैं कि अक्षय (Akshay Kumar) ना केवल एक सच्चे पदेश भक्त हैं बल्कि वो सेना के लिए भी खास जज्बा रखते हैं. ऐसे में अक्षय कुमार भारतीय सेना के जवानों से मिले और उनके साथ भांगड़ा भी किया और साथ ही वहां के एक स्कूल के लिए जमकर दान किया ताकि वहां के बच्चों को शिक्षा मिल सके. Also Read - Sunny Deol को बॉलीवुड के ये 5 एक्टर देखते ही आ जाता है गुस्सा, अनिल कपूर का दबा दिया था गला

अक्षय (Akshay Kumar) कश्मीर पहुंचे, इस दौरान वो उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले की गुरेज घाटी में नियंत्रण रेखा के पास सुदूर तुलैल पहुंचे. इस दौरान जम्मू-कश्मीर पुलिस के जवानों के साथ ही बीएसएफ के अधिकारी व जवान भी मौजूद रहे. अक्षय (Akshay Kumar) ने नीरू गांव में स्कूल भवन के निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये दिए हैं. Also Read - अक्षय कुमार के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थीं रेखा, Bold Video देखकर इस एक्ट्रेस ने दी थी वार्निंग



गांव का दौरा करने के बाद अक्षय (Akshay Kumar) ने स्कूल के लिए एक करोड़ रुपये डोनेशन देने का फैसला किया. इस दौरान अक्षय (Akshay Kumar) ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और भारतीय सेना के अन्य जवानों से नीरू गांव में ही मुलाकात की और उनका हौंसला बढ़ाया. पास में बीएसएफ की यूनिट पोस्ट है, जहां पर अक्षय (Akshay Kumar) ने भारतीय जवानों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर जमकर डांस भी किया.

DG BSF Sh Rakesh Asthana paid floral tributes in a solemn wreath laying ceremony to Seema Praharis who made the supreme sacrifice in the line of duty. Actor Akshay Kumar also accompanied DG BSF & paid homage to the fallen braves. #JaiHind pic.twitter.com/4zu9BD1jLj — BSF (@BSF_India) June 17, 2021



अक्षय कुमार को एक बार फिर से भारतीय जवानों के बीच देखकर उनके फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं. नीरू गांव के स्कूल निर्माण के लिए अक्षय ने जो डोनेशन दी है, उसकी भी उनके फैंस खूब तारीफ कर रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Akshay Kumar (@akshaykumar)



अक्षय कुमार ने कहा कि यहां आना हमेशा एक अद्भुत और विनम्र अनुभव होता है, नायकों से मिलकर मेरे दिल में उनके प्रति सदैव सम्मान भर जाता है. अक्षय हमेशा देश के प्रति अपना प्यार जताते रहते हैं और इसके अलावा देश में फैली कोरोना महामारी के दौरान भी ऐक्‍टर ने करोड़ों का डोनेशन किया है