Akshay Kumar Mother Is Not Well Know The Health Update: बॉलीवुड के खिलाड़ी यानि की अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की मां अरुणा भाटिया (Aruna Bhatia) की तबीयत खराब है, जिस वजह से कल एक्टर लंदन से अपनी फिल्म की शूटिंग छोड़ वापस मुंबई लौट आए हैं. इस वक्त अक्षय कुमार (Akshay Kumar) अपनी मां और परिवार के साथ अधिक से अधिक वक्त बिता रहे है. बता दें कि अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की मां इस वक्त आईसीयू में भर्ती हैं और बेहद नाजुक स्थिती में हैं.

ऐसे में बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को कहा है कि वो उनकी मां के लिए दुआ करें. अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वे लिखते हैं, "शब्दों से ज्यादा मैं आप सभी के प्यार और दुआओं से टच्ड महसूस कर रहा हूं. आप सभी का शुक्रिया मेरी मां की हेल्थ के बारे मे पूछने के लिए. मेरे और परिवार के लिए यह मुश्किल घड़ी है. हर घंटा मुश्किल से निकल रहा है. आप सभी की हरेक दुआ मेरे लिए मायने रखती है. मदद के लिए शुक्रिया".

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय कुमार की मां की हालत गंभीर है और वे मुंबई के हीरानंदानी अस्पताल में भर्ती हैं. अक्षय कुमार बीते कुछ दिनों से लंदन में अपनी अपकमिंग फिल्म 'सिंड्रेला' की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन अपनी मां का ख्याल रखने के लिए एक्टर ने सब कुछ छोड़ दिया और वह फिलहाल मुंबई में अपने परिवार के साथ हैं.