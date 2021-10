Arun Govil to play Lord Ram in Akshay Kumar Oh My God 2: रामानंद सागर की रामायण (Ramyan) में भगवान राम (Ram) का किरदार निभाकर घर-घर पॉपुलर हुए एक्टर अरुण गोविल (Arun Govil) के नाम औऱ काम से हर कोई वाकिफ है और आज भी लोगों के दिलों में राम के किरदार में बसते हैं. ऐसे में वो फिर से पर्दे पर राम बनकर आ रहे हैं. दरअसल अरुण गोविल (Arun Govil) अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म ‘ओह माय गॉड’ (Oh My God) के सीक्वल ‘ओह माय गॉड 2’ (Oh My God 2) में प्रभु श्रीराम का रोल निभाते दिखेंगे और इसपर मुहर भी लग चुकी है.Also Read - karwa chauth 2021 पर संभावना सेठ का 'चांद' देखकर खोलिए व्रत, बोलीं- पहली बार पति के साथ...

'ओह माय गॉड 2' (Oh My God 2) में अक्षय कुमार (Akshay Kumar) के अलावा पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम भी होंगे, बता दें कि इसके पहले भाग में परेश रावल और अक्षय कुमार मुख्य भुमिका थे. 'ओह माय गॉड' (Oh My God) के पहले भाग में फिल्म की काहनीधार्मिक कट्टरता और अंधविश्वास पर आधारित थी वहीं दूसरी कड़ी भारतीय शिक्षा प्रणाली पर आधारित होगी.

View this post on Instagram A post shared by Arun Govil (@siyaramkijai)



रिपोर्ट्स के मुताबिक, अक्षय कुमार काफी पहले से ही चाहते थे कि उनकी फिल्म में अरुण गोविल ही भगवान राम का किरदार निभाएं, ऐसे में अब ओह माय गॉड 2 का प्रोडक्शन अश्विन वर्दे ने ये फैसला लिया है कि अरुण गोविल (Arun Govil) ही राम बनेंगे. फिल्म की शूटिंग पहले 13 अक्टूबर से उज्जैन में शुरू होनी थी लेकिन तीन क्रू मेंबर्स के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद शूटिंग को 23 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है