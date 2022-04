Akshay Kumar Old Cigarette Brand Advertisement: बॉलीवुड के ‘खिलाड़ी कुमार’ यानी सुपरस्टार एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) तंबाकू प्रोडक्ट (Tobacco) ‘विमल’ का विज्ञापन करने के बाद सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हुए थे. उनके एक पुराने बयान के साथ तंबाकू के एड को जोड़कर इतना वायरल किया गया कि आखिर में अक्षय कुमार (Akshay Kumar Tobacco) को अपने किए के लिए माफी मांगनी पड़ी. पान मसाला के विज्ञापन को लेकर ट्रोल हुए अक्षय कुमार की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं. क्योंकि इंटरनेट यूजर्स ने अब उनका पुराना सिगरेट (Akshay Kumar Cigarette) का विज्ञापन खोद निकाला है.Also Read - 70 साल पुराना हावड़ा ब्रिज गुटखा प्रेमियों की पीक से हो रहा कमजोर! IAS ऑफिसर ने शाहरुख-अजय-अमिताभ से मांगा जवाब

गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों से विमल पान मसाला के विज्ञापन में अजय देवगन और शाहरुख खान के साथ अक्षय कुमार भी नजर आ रहे हैं. उनके इस विज्ञापन को देख सोशल मीडिया यूजर्स ने उनका पुराना बयान निकाल कर उन्हें ट्रोल किया. जिसमें अक्षय ने कहा था कि वो कभी भी गुटखा, पान मसाला और तंबाकू के विज्ञापन नहीं करेंगे. हालांकि कुछ साल बाद ही वो अब विमल पान मसाला के विज्ञापन में नजर आ रहे हैं.

Since it is an honest clarification, I’d wish there was honesty in the statement Akki sir 🙏 pic.twitter.com/40g6GwcoWl

— BRIJWA SRK FAN (@BrijwaSRKman) April 20, 2022