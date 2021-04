Hera Pheri’s Rinku aka Ann Alexia Anra is a bold and glamorous see her viral pictures: ‘हेरा फेरी’ (Hera Pheri) बॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म है जो 20 सालों बाद भी लोगों के जेहन में ताजा है और इस फिल्म की कहानी से लेकर डॉयलॉग तक हर किसी को याद है. ‘हेरा फेरी’ (Hera Pheri) मेंअक्षय कुमार (Akshay Kumar) और सुनील शेट्टी (Suneil Shetty) स्टारर फिल्म ‘ थी. हालांकि इस फिल्म में किडनैप हुई बच्ची रिंकू उर्फ एन एलेक्सिया अनारा (Ann Alexia Anra) भी मुख्य किरदार में थी जिन्होंने फिल्म में तड़का लगाया था. Also Read - अक्षय कुमार से लेकर भूमि पेडनेकर तक, कोरोना की गिरफ्त में हैं ये फ़िल्मी सेलेब्स, जानें कौन-कौन हैं कोविड पॉजिटिव



फिल्म ‘हेरा फेरी’ (Hera Pheri) में किडनैप हुई बच्ची रिंकू उर्फ एन एलेक्सिया अनारा (Ann Alexia Anra) ने छोटा लेकिन अहम किरदार निभाया था आर अब उनकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जिन्हें देखकर आप कह सकते हैं कि वो बड़ी होकर बेहद खूबसूरत हो गई हैं.

एन एलेक्सिया अनारा (Ann Alexia Anra) हेरा फेरी (Hera Pheri) से पहले, कमल हासन की फिल्म अव्वै शनमुगी (Avvai Shanmugi) में अभिनय किया था.

एन एलेक्सिया अनारा का ग्लैमरस अदांज सोशल मीडिया पर छाया हुआ है उनकी तस्वीरें इस बात की गवा है कि वो बला की खूबसूरत हो गई हैं और साथ ही उनका बोल्ड अंदाज हर किसी को उनका दीवाना बना रहा है.

एन एलेक्सिया अनारा (Ann Alexia Anra) ने खुद को ‘पूर्व-अभिनेता’ के रूप में संबोधित किया है? वैसे भी अब वह फिल्मों में नहीं नजर आती हैं. उन्होंने बॉलीवुड से दूरी बना ली है.

एलेक्सिया के इंस्टाग्राम पर कई ऐसी तस्वीरें भी हैं, जो मॉडलिंग अंदाज़ में खिंचवाई गयी हैं. एक्टिंग छोड़ चुकीं एन कभी-कभार विज्ञापन फ़िल्म कर लेती हैं. वैसे उनकी तस्वीरें बताती हैं कि वो आज भी एक्ट्रेस बनने का दम रखती हैं, क्योंकि वो ना केवल खूबसूरत हैं बल्कि उन्होंने खुद को कमाल के तरीके से फिट भी रखा हुआ है.