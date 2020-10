Akshay kumar promotion on Kapil Sharma show for Upcoming film laxmmi bomb- कॉमेडियन कपिल शर्मा का कहना है कि वह ट्रोल्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और अपने चुटकुलों के माध्यम से दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने में यकीन रहते हैं. दरअसल, कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर लोगों ने कपिल को इसलिए आड़े हाथों ले लिया क्योंकि उन्हें अपने शो पर दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कोई जिक्र नहीं किया. Also Read - Bigg Boss 14 की गिरती TRP बढ़ाने के लिए बुलाई गईं कविता कौशिक, कहते हैं दूसरी कंगना रनौत, रामायण पर की थी भद्दी टिप्पणी

ट्रोलिंग का वह किस तरह से सामना करते हैं? इसके जवाब में कपिल ने बताया, "मैं सिर्फ अपने प्रशंसकों को हंसाने-गुदगुदाने पर फोकस करता हूं और मैं अपने चुटकूलों के माध्यम से दुनिया को बेहतर जगह बनाने में यकीन रखता हूं. मैं ट्रोल्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं."

कपिल इस वक्त अपने मौजूदा दौर का जमकर आनंद ले रहे हैं. पिछले साल, वह पिता बने और अब वह खासतौर पर बच्चों के लिए बने एक शो के साथ जुड़े हैं.

हाल ही में अक्षय कुमार अपनी फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब के प्रमोशन के लिए कपिल के शो में पहुंचे थे. जहां कपिल कहते हैं “अक्षय पाजी की सिलवर जुबली हो रही है हमारे शो में, इसलिए सब उन्हें गिफ्ट देंगे.”कपिल अपनी तरफ से उन्हें नोट गिनने की मशीन देते हैं.

कपिल कहते हैं, “मैं खुद को बहुत धन्य मानता हूं. हर दिन कोई नया ऑफर मिल रहा है. पिता बनने से पहले भी मेरे अंदर बच्चों के लिए कुछ करने की ख्वाहिश थी. इसी का नतीजा है कि ‘द कपिल शर्मा शो’ में आपकों बच्चों का अवतार देखने को मिल रहा है. बच्चों के लिए आगे भी बहुत कुछ करना जारी रखूंगा. ‘द हनी बनी शो विद कपिल शर्मा’ इसकी एक अच्छी शुरुआत है.”

शो के बारे में बात करते हुए कपिल ने कहा, “पहली बार मैं किसी एनिमेटेड शो के लिए शूटिंग कर रहा हूं. यह एक नया अनुभव है, लेकिन समय के बाद मैं इसे समझ पाने में कामयाब रहा और मुझे अब इसमें मजा आ रहा है. यह एक अनोखा और रोमांचक अनुभव है.”