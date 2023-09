Akshay At Mahakal: महाकाल के दरबार पहुंचे अक्षय कुमार, परिवार के साथ की भस्म आरती-Video

बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार इन दिनों अपनी फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में हैं. एक्टर आज यानी 9 सितंबर अपना 56 वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. पिछले कुछ दिनों से अक्षय अपनी फिल्म ओएमजी 2 को लेकर फैंस के बीच खूब सुर्खियां भी बटोर रहे हैं. फिल्म को ऑडियंस का भरपूर प्यार मिला लेकिन फील बॉक्स ऑफिस पर दबदबा बनाने में नाकाम साबित हुई है. वहीं, अपने जन्मदिन को खास बनाने और तरक्की के लिए उन्होंने शनिवार यानी आज सुबह अपने पूरे परिवार के साथ भगवान महाकालेश्वर के दरबार में पहुंचे. उन्होंने उज्जैन पहुंचकर भगवान महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए. इसके साथ अक्षय कुमार ने क्रिकेटर शिखर धवन के साथ भगवान महाकाल की भस्म आरती में शामिल होकर भारतीय टीम की जीत और देश की उन्नति व तरक्की के लिए प्रार्थना की..

अक्षय ने भगवान महाकाल के दरबार में सबसे आगे बैठकर भस्म आरती में भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया. उनके साथ भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने भी भस्म आरती में शामिल होकर भारतीय टीम की जीत की प्रार्थना की. अक्षय कुमार ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि उन्होंने देश की तरक्की और उन्नति की प्रार्थना की है. जब उनसे क्रिकेट के वर्ल्डकप को लेकर प्रश्न पूछा गया तो अक्षय कुमार ने कहा कि भगवान महाकाल के लिए वर्ल्ड कप बहुत छोटी चीज है. उनसे देश की तरक्की उन्नति और सब की खुशहाली को लेकर कामना की गई है. क्रिकेटर शिखर धवन ने भी अक्षय कुमार के साथ भस्म आरती में शामिल होकर भगवान महाकाल की आराधना की.