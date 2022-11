ऋचा चड्ढा के गलवान ट्वीट पर भड़के अक्षय कुमार, कहा 'यह देखकर दुख पहुंचा है'

Richa Chadha Allegedly Mocks Indian Army: बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) ने भारतीय सेना पर एक ऐसा ट्वीट कर दिया है जिसने उन्हें परेशानी में डाल दिया है. दरअसल ऋचा चड्ढा ने भारतीय सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी (Lieutenant के एक बयान पर ट्वीट कर कथित कर पर सेना का मजाक उड़ाया है. अभिनेत्री के ट्वीट पर उनकी आलोचना हो रही है. ऐसे में ऋचा ने पूरे मामले को बढ़ता देख इस मामले को लेकर माफी मांगी है, लेकिन लगता है कि उन्हें इसके लिए लंबी परेशानी झेलनी पड़ सकती है. सुप्रीम कोर्ट के बकील विनीत जिंदल ने अभिनेत्री के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है. उन्होंने FIR दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है. वहीं बीजेपी नेताओं से लेकर कई यूजर्स एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा को ट्रोल भी कर रहे हैं. हालांकि, उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है.

अक्षय कुमार ने ऋचा के उस ट्वीट पर नाराजगी दिखाई है और लिखा है, ‘यह देखकर दुख हुआ. हमें कोई भी चीज हमारी भारतीय सेना के प्रति अकृतज्ञ (एहसान फरामोश) नहीं बना सकता. वो है तो आज हम हैं.’