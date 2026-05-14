अक्षय कुमार की नई फिल्म

अक्षय कुमार इन दिनों अपनी फिल्म भूत बंगला की सक्सेस एन्जॉय कर रहे हैं. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की. इसी बीच अक्षय अपनी नई फिल्म को लेकर चर्चा में आ गए हैं. दिलचस्प बात ये है कि ये फिल्म पूरे 42 दिन बाद रिलीज़ हो रही है जिसमें कई सुपरस्टार नज़र आने वाले हैं. अक्षय पहले भी अपने कई इंटरव्यू में कह चुके हैं कि मुझे काम करने का बहुत शौक है. मेरे पिताजी ने कहा था कभी किसी फिल्म को ना मत कहना. इसलिए मैं अपने काम को बहुत सीरियसली लेता हूं. आइए जानते हैं अक्षय कुमार की अगली फिल्म कौन सी है? इसे लेकर कौन सा अपडेट आया है.