अक्षय कुमार जल्द ही अपकमिंग फिल्म सूर्यवंशी में नज़र आएंगे. हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो रोहित शेट्टी के साथ हाथापाई करते हुए नज़र आ रहे हैं. हाथापाई ऐसी होती है कि बीच-बचाव की नौबत आ जाती है. पुलिस को दखल-अंदाजी करनी पड़ती है. बावजूद इसके दोनों इस तरह उग्र होते हैं कि इतने लोगों के पकड़ने पर भी नहीं एक दूसरे का गिरेबान नहीं छोड़ते. इससे पहले आप दिमाग पर ज्यादा जोर डाले आपको बता दें, ये वीडियो महज़ लोगों को हंसाने के लिए शूट किया गया है. ये मारपीट सिर्फ मजाक का एक हिस्सा है.

गौरतलब है कि अक्षय कुमार, रोहित शेट्टी के साथ फिल्म सूर्यवंशी की शूटिंग कर रहे हैं. जिसमें उनके साथ कैटरीना कैफ भी है.गौरतलब है कि हाल ही में अक्षय कुमार ने फिल्म के कुछ शूटिंग फोटो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे. जिसमें अक्षय कुमार का एक्शन अवतार नजर आया.

#BreakingNews – A fallout which might just make your day 🙃 pic.twitter.com/gH2jgTQqhT

— Akshay Kumar (@akshaykumar) November 12, 2019