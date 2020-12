नई दिल्ली: बॉलीवुड के ‘खिलाड़ी’ कहे जाने वाले अभिनेता अक्षय कुमार (Akshay Kumar) इन दिनों सारा अली खान (Sara Ali Khan) के साथ अपनी आगामी फिल्म ‘अतरंगी रे’ (Atrangi Re) की शूटिंग में बिजी हैं. इस फिल्म के कई सीन्स को आगरा में फिल्माया जा रहा है. ‘अतरंगी रे’ के आखिरी शेड्यूल की शूटिंग आगरा के स्थानीय बाजारों में दूसरे दिन भी जारी रही. सोमवार को ताजमहल पर फिल्म की शूटिंग हुई थी. अभिनेता अक्षय कुमार शूटिंग के दौरान सम्राट शाहजहां के रूप में दिखाई दिए. Also Read - अक्षय कुमार का शाहजहां अवतार हो रहा है VIRAL, सारा अली खान ने इस लुक पर किया कमेंट

Akshay Kumar and #SaraAliKhan on sets of #AtrangiRe at Taj Mahal in Agra today! pic.twitter.com/nQlk0zcwHs

— ♡ KHILADI GROUP ♡ (@KhiladiGroup1) December 21, 2020