नई दिल्ली: हाल ही में सुपरस्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने सोशल मीडिया (Social Media) पर एक तस्वीर साझा की है, जिसमें वह तीन किरदार में नजर आ रहे हैं. ऐसा पहली बार है जब अक्षय कुमार तीन किरदार एक साथ निभा रहे हैं. अक्षय को तीन अवतार- बेटा, पिता और दादा के तौर पर देखा जा सकता है.

Ek se bhale do, do se bhale teen…Baap Re Baap,

A Masaledaar entertainer coming your way soon. Watch out ! #BaapReBaap pic.twitter.com/yP3MUXTp6c

— Akshay Kumar (@akshaykumar) February 13, 2020