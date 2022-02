Bachchan Pandey New Poster Out: बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार (Akshay Kumar) एक बार फिर से बड़े पर्दे पर अपनी धमाकेदार फिल्म लेकर आ रहे हैं और इस फिल्म का नाम है बच्चन पांडे (Bachchan Pandey) इस फिल्म की चर्चा बहुत लंबे मसय से थी, लेकिन कोरोना की वजह से लगातार फिल्म पोस्टपोन हो रही थी. ऐसे में अक्षय ने अपनी अपकमिंग फिल्म बच्चन पांडे (Bachchan Pandey Trailer) के ट्रेलर की डेट अनाउंस की है और साथ ही एक धमाकेदार पोस्टर किया है जिसे देखकर आपके होश उड़े जाएंगे. हर बार की तरह इस बार भी अक्षय काफी डरावने लुक में नजर आ रहे हैं. आपको बता दें कि ये फिल्म 18 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. (Bachchan Pandey New Poster Out)Also Read - अनुज कपाड़िया उर्फ गौरव खन्ना ने पत्नी को अंडरवाटर जाकर किया जोरदार किस, वीडियो ने बढ़ाया तापमान

अक्षय कुमार ने फिल्म का ट्रेलर आने की सूचना नये लुक पोस्टर के साथ साझा की और अक्षय ने लिखा- यह एक ऐसा किरदार है, जिसमें पेंट की दुकान से अधिक शेड्स दिखायी देंगे. बच्चन पांडेय आपको डराने, हंसाने, रुलाने सब के लिए तैयार है. कृपया, उसे अपना प्यार दीजिए, ट्रेलर 18 फरवरी को आ रहा है. अक्षय ने जो पोस्टर शेयर किया है, उस पर बच्चन पांडेय के अंग्रेजी टाइटल की स्पेलिंग बदली हुई नजर आ रही है. पोस्टर पर अक्षय कुमार का लुक वाकई डरावना है,पोस्टर पर लाइन लिखी है- ‘मुझे भाई नहीं, गॉडफादर बोलते हैं’. Also Read - Aashram 3 Update: बॉबी देओल ने बताया आखिर कब आएगा 'आश्रम', अपने किरदार से जुड़े विवादों पर तोड़ी चुप्पी

बता दें कि फिल्म में अक्षय ने गैंगस्टर का किरदार निभाया है और इसमें उनके साथ कृति सेनन और जैकलीन फर्नांडिस लीड रोल में हैं. फिल्म 18 मार्च को होली के मौके पर रिलीज होगी. फिल्म की कहानी एक गैंगस्टर पर आधारित है जो एक्टर बनना चाहता है. फिल्म को निश्चय कुट्टांडा ने लिखा है और फरहाद सामजी ने इसे डायरेक्ट किया है. पहले फिल्म पिछले साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज होने वाली थी लेकिन फिर कोविड के बढ़ते मामलों की वजह से फिल्म की रिलीज को पोस्टपोन कर दिया गया था.