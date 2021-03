Akshay Kumar Share Funny Video As He Slide On Fish Fell After That See Viral Video: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने इन दिनों अपने परिवार के साथ हॉलीडे पर हैं. बता दें कि अक्षय कुमार (Akshay Kumar) पत्नी ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) के साथ मालदीव में वेकेशन एंजॉय करने के लिए गए हैं. यहां से ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) ने कई सारी तस्वीरें शेयर की थी, लेकिन अब एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने मजेदार वीडियो शेयर किया है जो हर किसी को बेहद पसंद आ रहा है. Also Read - Anil Kapoor ने 40 साल पुरानी फोटो शेयर कर कहा- मॉडल की तलाश है तो मुझे कॉल करें

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "छुट्टी एंजॉय करने का आखिरी दिन, आप लोगों को क्या लगता है मुझे यह करने के लिए किसने कहा होगा? मैं उसकी फेवरेट फिश पर बैठकर स्लाइड कर रहा हूं, जिससे वह हंस सके." वीडियो में अक्षय (Akshay Kumar) स्लाइड के लिए फिश वाले ट्यूब पर बैठे नजर आ रहे हैं और अंत तक पहुंचते हुए वह पलट जाते हैं. इस दौरान उनकी पीठ पर बना टैटू नजर आ रहा है, जिसपर उनके बेटे का नाम Aarav लिखा दिख रहा है.

इससे पहले ट्विंकल खन्ना ने एक फोटो शेयर करते हुए कहा था कि कपल्स इंस्टाग्राम पर और फिर असलियत में. अगर हम सभी ऐसे ही एक-दूसरे को देखकर स्माइल करते रहें, जैसे कि हम कर रहे हैं जब किसी ने कैमरा खींच लिया है तो तलाक बहुत कम हो जाएंगे.